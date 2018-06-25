好神拖水桶 未晾乾蚊蟲生

豪雨過後登革熱蠢蠢欲動，高市疾管處查獲不少家用「好神拖」水桶藏有孳生源。（衛生局提供）

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中國時報
／高雄報導

小心魔鬼藏在細節裡！市售熱門「好神拖」打掃神器，竟成登革熱病溫床隱憂。高市疾管處發現，過去孳生源藏於戶外花盆等積水容器情況，經長年宣導有下降趨勢，不料婆婆媽媽愛用的好神拖水桶反而被忽視，占家戶查獲陽性水桶比例3成，提醒民眾拖地後要倒置晾乾。

凹槽易積水 用後倒置

近日高雄豪大雨後放晴，高溫多雨讓登革熱疫情蠢蠢欲動。疾管處長潘炤穎指出，本土登革熱個案為0，境外移入達15例，但防疫團隊11至16日病媒監測36里，清除逾2000積水容器，查獲109個陽性容器。

其中，鼓山區2個里「容器指數」高達8級，逼近最高9級，若有登革病毒入侵，恐爆發流行疫情。

潘炤穎進一步分析，環保局於5月26日至6月15日告發積水孳生病媒蚊的陽性容器態樣，88個陽性容器主要以水桶49個占最多、花器與底盤23個。而在陽性水桶中，又以市民常用的「好神拖」水桶最為常見，竟然占比高達3成。

潘炤穎說明，「好神拖」本身有個凹槽處，可讓拖把旋轉脫水，但也容易積水藏汙納垢，甚至成為病媒蚊溫床，提醒民眾拖地後一併刷洗底座凹槽，並將水桶倒置晾乾，就可完全避免蚊蟲孳生。

雨後清容器 保持衛生

另外，雨後若未落實清除積水容器，病媒蚊將在1周快速大量孳生，若經環保、衛生單位查獲孳生病媒蚊將依法開罰，今年截至目前，全市已開立舉發571件，多半集中在5、6月，疾管處呼籲民眾務必主動巡檢及落實室內外環境整頓。

(中國時報)

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