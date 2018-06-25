熱氣球助陣 4佳偶求婚成功

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日起正式登場。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華23日起一連9天熱鬧登場，可愛又浪漫的愛心鳥造型球一亮相，吸引全場歡呼，有4對愛侶在氣球前求婚成功、互許終身，為活動增添甜蜜氛圍，今年還有超巨大的飛行船在空中飛翔，都讓民眾大飽眼福。

市長鄭文燦說，去年石門水庫熱氣球嘉年華以星際大戰為主題吸引星際迷湧入，今年邁入第三屆，增加從北苑飛行到南苑的飛行船航行秀，美國籍「愛心鳥」造型熱氣球，鋼鐵擂台等一系列活動，夜間更有熱氣球光雕噴火秀，可以充分展現石門水庫及大漢溪流域充滿魅力的一面。

配合今年度的愛心鳥造型球，特別推出「熱氣球求婚專案」，一開放就秒殺，最後有4組愛侶成功獲選，有國小同學重逢後決定攜手共度一生，有遠距離戀愛最後為愛奔走，有歐洲自助旅行認識決定回台互許終身，鄭文燦巧扮天神，帶著2位可愛的邱比特為4對成功求婚的情侶們見證並獻上祝福。

為打造石門水庫成為低碳又健康的運動休憩點，今年熱氣球嘉年華特別設置一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，周末連2日共有282名勇士參加鋼鐵擂台，其中146人順利闖關成功，目前男生最佳僅25秒、女生43秒，將於下周閉幕式前統計最短時間者，頒發每人8千元的高額獎金，歡迎勇者們把握機會挑戰。

(中國時報)

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