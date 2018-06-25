香蕉、紅藜變身三奶陪你去旅行

2018年06月25日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

透過農產品研發的保養清潔組，取名「旅行袋三奶」，讓民眾莞爾一笑。（林和生攝）

跌落谷底的香蕉價格逐漸回穩，屏東縣政府加強促銷力道，更首次在公開場合發表透過農產品研發的「旅行袋三奶」，立委鍾佳濱打趣的說，既然嚴禁包二奶，就多多攜帶旅行三奶，也為台灣農業加油打氣。

「旅行袋三奶」包含香蕉防曬奶、香蕉清潔奶及紅藜去角質奶，屏東縣長潘孟安與各地產銷合作社成員，將防曬乳拚命往身上擦，試用後直呼，「以後出門，就不怕曬黑了」幽默的行銷方式引來民眾滿堂喝采。

潘孟安強調，紅藜跟香蕉是縣內主要農產品之一，紅藜面積以原鄉為主，占地近200公頃，香蕉則超過4000公頃，高居全台之冠。農民努力種出好品質，卻遇到今年價格崩跌，除了替鮮果尋找內外銷出路外，加工或開發商品多元化，成了不得不的選項。

紅藜與台啤公司結盟，研發紅藜啤酒，更做成鐵路便當，另有紅藜餅乾，都廣受消費者喜愛。香蕉則搖身一變成為美容清潔聖品，並以時下流行用語暱稱，組合成旅行小物，不僅實用且增加話題性，取名為旅行帶（袋）三奶，盼能掀起搶購。

目前屏縣府自主研發包括蓮霧水、洋蔥面膜及旅行三奶等產品，開發產品的腳步仍持續進行，一場農業加值賽未完待續。

(中國時報)