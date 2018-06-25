開學啦！客家知識學苑 推7大主題

2018客家知識學苑24日開課，桃園市長鄭文燦（中）為藍染課程豎起大拇指說讚。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

2018「桃園市客家知識學苑」24日在桃園市立圖書館平鎮分館前廣場舉辦開學典禮，桃園市長鄭文燦表示，今年有7大類課程，預計開設402班，包含百工百藝、客庄旅行、客家體驗等等，歡迎民眾參加。

鄭文燦表示，客家知識學苑今年邁入第4年，去年共開設369班、12191人次參與，今年加入客家文化基金會共同辦理。此外也保留受歡迎的課程，如客庄小旅行、百工百業技藝研習及千人客庄體驗，今年開設藍衫、竹編、童玩、藍染及客家醃漬等5大主題課程，藉此讓傳統手工藝回到生活。

今年7大類課程包含「客家文化采風」、「客家導覽影像紀錄」、「客家名人開講」、「百工百業技藝研習」、「客庄小旅行」、「客家音樂營／客家文學營」及「千人客庄體驗」。客家局長蔣絜安表示，客家文化采風、客家導覽影像紀錄、客庄小旅行、百工百業技藝研習已經開放報名。

蔣絜安又說，百工百業技藝研習結合桃園在地工藝及技藝等專家，規畫多元類型的研習課程，傳承客家百工百業技藝。客家導覽影像紀錄將帶領學員了解桃園客家歷史古蹟及聚落風貌，並透過手機、相機記錄客家之美。詳情可至「桃園市客家知識學苑」官網：http://hakkastudy.net查詢。

(中國時報)

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