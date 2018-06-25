南投學霸齊聚 領取縣長獎

南投縣今年首度邀集從小學到大學，各級學校畢業生中共485名「縣長獎」得主，24日齊聚縣府禮堂舉行聯合頒獎典禮，南投縣長林明溱（左二）親自頒獎並與學生、家長合照；且贈送「學行俱優」悠遊卡，做為學習過程的光榮圖徽！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣今年首度邀集從小學到大學，各級學校畢業生中共485名「縣長獎」得主，24日齊聚縣府禮堂舉行聯合頒獎典禮，南投縣長林明溱親自頒獎並與學生、家長合照；且贈送「學行俱優」悠遊卡，做為學習過程的光榮圖徽！

往年南投縣各級學校的「縣長獎」，都由各校在畢業典禮時各自頒發；今年則是顛覆以往慣例，讓縣長獎得主齊聚到縣府，真的由縣長林明溱親自頒獎表揚，不僅得獎學生很高興，家長也感到很榮幸！

林明溱表示，獲獎者都是各校最優秀、最頂尖學生，希望透過表揚活動鼓勵他們，更期望每位得獎學生未來有更好的成就，成為社會棟梁，為南投爭光；另外，南投教育競爭力已進步到全國第8名，縣府將持續改善教學設備及環境，培育更多優秀學生。

縣長獎頒獎表揚大會首先由國立暨大附中儀隊演出「展翅高飛─幸福悠遊任我行」，接著由光華國小帶來「畢業二人行─相聲表演」，傳達志氣要比玉山高的期許；嘉和國小扯鈴隊以「線上精靈─鈴舞青春」祝福畢業生青春不留白，增添歡樂氣氛。

南投縣教育處長李孟珍表示，今年贈送實用的悠遊卡給縣長獎得主，且預先儲值200元，希望他們都能在學習過程中悠遊自在，且悠遊卡隨身攜帶，也將陪伴他們進入下一個學習階段；悠遊卡上還特地印製「學行俱優」字樣，是由書法大師李轂摩題字，更添藝術氣息。

(中國時報)

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