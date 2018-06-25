清大AI技術 助晶圓廠冰機節電

2018年06月25日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

全台用電高峰期，竹科大廠耗電量更是驚人，為求降低成本，朝向學界尋求開發新技術，科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富帶領清大團隊與旺宏電子合作，以AI及大數據分析技術，發展出能優化節電方法，年減1座大安森林公園碳吸附量。

簡禎富表示，半導體及面板廠為了維持恆溫的製造環境，冰水主機耗電量成為整個廠務系統的耗電量大宗。在響應節能減碳及電費逐年高漲的年代，產學界皆不斷尋求減碳節電的方式，維護生態永續也為產業開銷瘦身。

簡禎富帶領清大團隊利用AI和大數據分析技術，即時預測晶圓廠冷卻需求變化，掌握高點與低點，以精準最佳配置冰機，並分析冰機設備運轉大數據，預估各冰水主機的健康狀況和所能供應的冷凍噸，優化開關冰機配置組合。

旺宏電子在此案扮演產學合作的重要角色，率先採用AI和大數據分析技術，以提升節能效應，今年2月初導入冰機節能技術，廠務系統連結清大開發的AI演算法，固定於每天早、晚各給出開關機決策建議，目前執行成效顯著。

旺宏電子副總經理陳瑞坤統計，此技術使廠區既有節電措施上，再提昇0.36％的效能，若以目前約2萬片的月產能估算，每年可降低碳排放量達385噸，約相當於1座大安森林公園1年碳吸附量，是科技業節能減碳的一大突破。

(中國時報)