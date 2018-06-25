清大AI技術 助晶圓廠冰機節電

友善列印
中國時報
／竹市報導

全台用電高峰期，竹科大廠耗電量更是驚人，為求降低成本，朝向學界尋求開發新技術，科技部人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富帶領清大團隊與旺宏電子合作，以AI及大數據分析技術，發展出能優化節電方法，年減1座大安森林公園碳吸附量。

簡禎富表示，半導體及面板廠為了維持恆溫的製造環境，冰水主機耗電量成為整個廠務系統的耗電量大宗。在響應節能減碳及電費逐年高漲的年代，產學界皆不斷尋求減碳節電的方式，維護生態永續也為產業開銷瘦身。

簡禎富帶領清大團隊利用AI和大數據分析技術，即時預測晶圓廠冷卻需求變化，掌握高點與低點，以精準最佳配置冰機，並分析冰機設備運轉大數據，預估各冰水主機的健康狀況和所能供應的冷凍噸，優化開關冰機配置組合。

旺宏電子在此案扮演產學合作的重要角色，率先採用AI和大數據分析技術，以提升節能效應，今年2月初導入冰機節能技術，廠務系統連結清大開發的AI演算法，固定於每天早、晚各給出開關機決策建議，目前執行成效顯著。

旺宏電子副總經理陳瑞坤統計，此技術使廠區既有節電措施上，再提昇0.36％的效能，若以目前約2萬片的月產能估算，每年可降低碳排放量達385噸，約相當於1座大安森林公園1年碳吸附量，是科技業節能減碳的一大突破。

(中國時報)

貢寮歇業米行 蛻變有機書店 大里農會護農 收購荔枝榨汁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。