家暴防治 嘉市通報量年減11％

2018年06月25日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

全國家暴事件通報量，2017年相較2016年約增加1000餘件，年增幅度0.8％，相較之下，嘉義市家暴事件逐年遞減，去年和前年相比減幅達11.6％，24日嘉市府特別舉辦家庭暴力防治20周年活動，除彰顯防治成效，也宣誓未來市府將與社區一起發展「反暴力安全網，社區行動計畫」，讓反暴力活動進化為社區網絡齊動員的行動。

嘉義市副市長張惠博、議長蕭淑麗等人昨天一早參加家暴防治20周年活動，張惠博說，全國家暴事件通報數，2016年11萬7550件，去年11萬8586件，增幅0.8％；至於嘉市2016年通報件數為1446件，去年減少到1277件，減幅11.6％，家暴防治之成果斐然。

張惠博認為，除市府設置家庭暴力防治中心，專責處理家暴防治教育宣導等業務外，從2年前開始，更結合各社區發展協會向衛生福利部申請「防暴社區初級預防宣導計畫」，至今已有27個社區參與，換算298場次的宣導活動，有13萬6603人次參加，從家庭到社區的宣導防治，或許是通報案逐年遞減的原因。

蕭淑麗也說，治本根源應該是致力友善家庭的宣導教育，幫助家庭成員建立和諧關係，輔以家庭暴力防治法的制裁手段，才能遏阻因家暴而發生的悲劇。她也建議社區居民應彼此關心，如發現隔壁有激烈爭吵或連日出現打罵聲、鄰居不分大人小孩經常有傷等可疑狀況，都可撥打家暴防治專線，就有機會阻止家暴憾事的發生。

(中國時報)