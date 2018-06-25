50年後重逢 國小師被誤認成同學

學生林正瑞（左一）迎接老師林秋金、林貴美（右一、二）進場時，誤以為是同學，為同學會增添趣味也炒熱氣氛。（校友林秀麗提供）

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中國時報
／高雄報導

「同學，好久不見」、「同學，我是你國小老師」，高雄市右昌國小第23屆校友日前舉辦同學會，師生相見歡；當年甫步出師專的老師僅年長學生約10歲，如同手足，畢業50年再重逢都已逾花甲，弄錯身分也炒熱同學會氣氛。

「妳是我高中同學」、「我是你高中老師」，四五年級生耳熟能詳的化妝品廣告詞，真的發生了，不是刻意安排的橋段，卻喚醒童年的浮光掠影。

校友林秀麗轉述這段有趣的畫面，並回憶當年老師在同學眼中有著崇高地位，但年齡又彷彿是哥哥姊姊，老師有教學的熱情，學生下課也總愛黏著，老師長老師短的。

民國57年畢業，童年結束，猶記得離情依依，師生都紅了眼眶，那年又是舊制初中改制國中第一屆，白老鼠忐忑不安心情，離愁中還帶著不安。畢業後，有空回校找老師聊聊，也成了一種紓壓方式。

同學們依稀辨識出記憶中的童顏後，陌生感瞬間消失，吐嘈童年糗事，也一幕幕浮出，旁聽沉默同學的記憶也似突然被喚醒：「還有我啊！」。

當年教過這一屆的李焴煌、李明家、林貴美、林秋金、許碧華、蔡文雄等老師都回到學校。今年12月8日右昌國小將舉辦慶祝建校100周年校友辦桌活動，這場第23屆同學會提前暖身，還相約要找回其他失聯校友一起回母校。

(中國時報)

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