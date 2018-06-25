日單車騎士父 捧遺照為子圓夢

2018年06月25日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

替兒子圓夢！來自日本靜岡縣的單車騎士白井寬之，去年打算參加太魯閣國際登山挑戰賽，未料賽前1日試騎比賽路段時，不幸遭落石擊中身亡。24日比賽正式登場，他的父親白井良一跨海來台，手捧兒子的遺照與所有選手一起登上合歡山，代替兒子完成未竟的挑戰。

白井寬之去年9月參加第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，挑戰被國際車友譽為「地表最艱難的自行車爬山賽段」，將一路從花蓮海岸騎上海拔3275公尺的合歡山武嶺。沒想到就在賽前試騎時，白井寬之卻在太魯閣九曲洞路段，不幸遭落石擊中送醫急救不治。

為了替兒子完成未圓的夢，白井寬之的父親白井良一昨天清晨6時手捧兒子的遺照和選手號碼牌「221」，替第7屆賽事鳴笛開賽，還用兒子的相機，記錄下其他參賽選手的身影，甚至不斷替380名國內外車友高喊「加油」。

白井良一更勉勵所有參賽車友，展現苦練的結果、盡情發揮實力，順利登上武嶺。他還感性地說，兒子白井寬之很喜歡這塊美麗的寶島，雖然無法和大家一起完賽，相信一定會在天上為所有選手加油打氣。白井良一最後也在台灣車友的協助下，搭車登頂，象徵替完成兒子剩下的賽事。

白井良一22日抵台後，先找到當時路過並熱心為白井寬之急救的民眾親口致謝，賽前1日回到九曲洞事故現場獻花追思，並在兒子最後留影的太魯閣牌樓前拍照，昨天再參加正式比賽。車友劉瑞祺說，同樣身為人父，感受到父親對兒子深厚的愛，讓他忍不住想掉淚。

(中國時報)