酒店內鬼私賣酒 收購商判賠584萬

2018年06月25日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

陳姓酒店幹部私賣洋酒，2年來賣出數千瓶、總價逾千萬元的洋酒，不乏一瓶近萬元的威士忌，酒店負責人不堪虧損，打民事官司向黃姓收購商索賠，黃男辯稱陳保證是酒店清庫存、且刑事已獲不起訴，但桃院法官認為黃身為酒商應該知悉數量龐大一定有異，判賠酒店584萬元。

陳姓男子2013年11月起在中國城酒店擔任酒庫管理人員，卻趁凌晨4點、酒店即將打烊、員工都在清掃時，以低於市價的金額偷賣店內洋酒，酒店2年來損失4986瓶洋酒、市價逾千萬元，不乏一瓶要萬元的百齡罈30年威士忌，麥卡倫12年更是一口氣被竊走922瓶，數量龐大，陳男還會以空酒箱蒙混，讓其他幹部和會計清點數量，避免被查獲，直到2015年5月才爆發，陳被依侵占罪判刑2年2個月。

游姓酒店負責人認為黃姓收購商也有查證義務，依遭竊洋酒的進貨價求償866萬餘元。黃男辯稱陳是透過網路找上他、也保證來源合法，強調都是酒店清倉庫存、或是酒客沒喝完超過寄放期限的酒，他相信對方是管酒人員才會交易，且刑事已獲不起訴處分，不可以歸責於他。

但桃園地院法官認為，清庫存的數量不可能如此龐大，更不可能1個月2次短期頻繁清理，黃身為酒商應該更敏銳，且黃男曾跟游姓負責人坦承賺100多萬，還說「這100多萬還你都沒關係！」顯見他自知理虧願意賠償，認定交易半年以後就該知悉是贓酒，平均次數和金額判黃男應賠酒店584萬餘元。

飲酒過量有害健康

(中國時報)