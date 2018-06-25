小校化敵為友 合辦暑假營隊

2018年06月25日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣秀水鄉華龍國小與花壇鄉文祥國小，同為位處邊陲的非山非市小校，今年暑假兩校結盟開闢暑期營隊，供兩校學生免費報名參加，不僅減省行政教學人力，更能資源共享，讓學生就近校際交流，迎接歡樂又充實的暑假。

化敵為友！兩校雖分屬不同鄉，但實際直線距離僅2.2公里，擁有共同學區，近年少子化，為了招生競爭，一直處於「死對頭」狀態，但去年兩校新任校長就職後，決定握手言和，並結盟合作，創下全縣首例。

今年暑假，華龍開放寫作營及教授影音編輯的數位魔法營，文祥則開放創客營、射箭營與氣球造型營，不僅校內學生免費，也提供名額供對方學生免費報名，合計開放營隊時間長達1個多月，約有150人次受惠。

文祥國小校長吳世宏表示，全校學生55人，最少1班僅5人，華龍雖有120多名學生，比起文祥已是大校，但相對市區學校仍屬小校，兩校結盟可發揮一加一大於二的效果，讓學生學得更多。初期先試辦假期營隊作為交流，未來將開放學期中的社團，也不排除讓孩子們步行互訪。

華龍國小校長黃善貴說，兩校設備、資源共享，讓彼此的學生擁有更豐富的學習內容，就近跨校交流、共同學習，更能提升競爭力與擴增生活經驗，還可降低學校行政人員的負擔，可說是學校與師生三贏的最佳策略。

(中國時報)