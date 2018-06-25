綠營批變暗黑力量 柯P酸多做功課

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中國時報
、楊佳穎／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前舉辦首場造勢晚會，台北市長柯文哲諷大型活動都很花錢，此話一出，隨即引起姚陣營不滿，反問柯房貸3000萬元去向，就連前部屬簡余晏也公開批評柯變成「暗黑力量」。不過，面對內憂外患，柯文哲與太太陳佩琪聯手回擊，狠酸對方消息有誤，「要多做功課啦！」

2018選戰逼近，民進黨台北市長參選人姚文智23日搶先舉辦首場大型造勢晚會，在會中火力全開，先批台北市長柯文哲「兩家一家親」論述令人失望，又指選擇國民黨市長參選人丁守中就是選擇九二共識，這兩種選擇其實只有一種。

丁守中昨受訪反批，他與柯文哲完全不一樣，「姚文智在這方面可能頭腦不太清楚。」

前北市觀傳局長簡余晏23日也現身挺姚大會，狠批柯已成「暗黑力量」。柯文哲昨天反批：「她以前是觀傳局長，難道那些暗黑力量是她在指揮的嗎？」

除了前部屬化身「柯黑」，姚辦執行總幹事阮昭雄也反控柯房貸3000萬元去向不明。陳佩琪火速在臉書上PO出房貸明細闢謠；柯文哲昨出席活動，對於太太再次上演護夫秀，他則一改先前低調態度，反倒高調爆料說，「昨天一回到家，佩琪就很得意地說她已經回擊了！」

柯文哲更接力諷刺敵營指控內容，他指出，2011年到2014年他還在台大醫院當醫生，怎麼會有什麼奇奇怪怪的錢，他們就是時空有點錯亂，憑印象在發言，如果有做時程表就不會犯這種錯誤。

(中國時報)

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