龍華科大圖書館 斥資6000萬

2018年06月25日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

龍華科技大學不畏少子化浪潮，繼今年初全面調升教職員工薪資後，又大手筆斥資6000萬元自有資金改造圖書館，並在日前啟用，未來將陸續導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁、指靜脈認證及臉辨智慧借書系統，建置智慧通道。

龍華科大日前在董事會支持下，以6000萬元自有經費修繕全棟圖書館，館內樓層使用空間分別以D、R、E、A、M（夢想）的開頭來賦予新義，D是Dedication（專注）、R是Respect（尊重）、E是Enthusiasm（熱忱）、A是Ambition（抱負）、M則是Motivation（動機），給予學生用來成就夢想的勉勵。

龍華科大校長葛自祥說，改建完成的圖書館除了豐富館藏及多功能展演空間外，圖書館外觀設計也煥然一新，近年來重視AI智慧及物聯網的跳躍式發展，學校將完成智慧校園、智慧圖書館等硬體設施，圖書館之後將引進智慧服務，仿效亞馬遜無人商店模式，讓師生看到喜歡的書能拿了就走，出館即完成借閱。

龍華科大資圖長黃俊宏說，新的圖書館每個樓層空間都採多功能設計，設置近20個單人至16人的小型研究室及討論室，為珍惜原圖書館的設備，許多木質書櫃及桌椅都保留或再製翻新以珍惜資源，而視聽區旁的階梯步道能進行小型藝文展演，希望營造輕鬆無壓力的心靈空間，讓更多學生流連在圖書館內。

(中國時報)