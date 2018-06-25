別低估大陸、高估美國

2018年06月25日 04:10 中國時報 趙春山

朝核問題懸而未決，中國與美國又因貿易問題展開了另一回合的博弈。中美貿易戰對台灣會造成多大的衝擊？政府國安部門的評估認為影響有限，但工總理事長許勝雄卻表示影響很大。

北京大學國際關係學院教授王勇認為，由於中美的戰略競爭、技術競爭提前到來，台灣問題會成為美國向中國施壓非常重要的籌碼，台灣問題導致中美嚴重摩擦、衝突的可能性很高，台灣可能會成為中美大國衝突的戰場。兩大之間難為小，我們當然不希望變成「夾心餅乾」，但要避免陷此困境，最重要的是須正確判斷形勢，謀定而後動。

喬治‧肯楠（George Kennan）在冷戰時期曾對西方陣營提出警告，強調高估和低估對手都同樣危險。大陸視「台灣問題」為核心利益，美國則把自己當成「利益攸關者」，面對中美博弈對台灣的影響，我們常低估對岸處理台灣問題的決心，高估美國協防台灣的意志；高估中美對抗的意願，低估雙方合作的需求。

在大陸國家主席習近平的眼裡，解決「台灣問題」已成為「中華民族偉大復興」的一部分，因此不會坐視兩岸漸行漸遠，尤其不能容忍「台獨」勢力在島內無限蔓延。但台灣內部有人卻抱著「不信邪、不怕鬼」的心態，認為「愛拚才會贏」。

這讓我想起新加坡傑出外交家、前副總理拉惹勒南（S. Rajaratnam）1980年4月所說的話。他當時表示：「蘇共領導人曾公開告訴西方國家，蘇聯將一方面支持『革命戰爭』，一方面支持『和平共存』。蘇聯沒有欺騙我們，我們卻欺騙了自己。蘇聯對非共強國的真正受騙必然感到驚奇，但根據權力競賽的規則，蘇聯沒有義務治療其對手的迷幻症。」由此延伸，我們不能忽視大陸對台獨的警告，更不能因「自欺欺人」而掉以輕心。

「台灣問題」攸關美國的地區安全利益，在大陸最近加強對台文攻武嚇時，美國也以一連串的對台示好向陸方釋出警訊，但美國政府與智庫人士已多次強調，不會為「台獨」而戰。

對台灣而言，即使得到美國的「口惠」，也不會是一頓「免費的午餐」。前美國在台協會理事主席卜睿哲最近說得直率，他認為台灣必須面對的一個問題是「若台灣需要深化、廣化與美國的經濟關係，在基於台灣自身的利益下，是否應該在美豬美牛、放寬金融服務產業投資等議題上做出讓步。」

我們同意「中國崛起」可能形成中美對抗，但因雙方力量對比產生的「恐怖平衡」，使得任何一方都不願見到出現「相互毀滅」的局面。於此同時，我們也不能忽略中美在處理國際問題時，也存在著許多共同利益的地方。以朝核談判為例，中美都希望維持朝鮮半島的和平與穩定，也都為了避免出現不利己方的半島統一局面，雙方都期望維持兩韓分治的現狀。

陳水扁總統當初因主張「一邊一國」，成了小布希政府眼中的「麻煩製造者」，台灣因此腹背受敵，處於進退維谷的狀態。目前台海形勢日趨凶險，民進黨政府應居安思危，勿因錯估形勢而重蹈覆轍。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)