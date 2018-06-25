經嚴謹審理的死刑判決即應依法執行

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳長文

近兩月10餘起命案、多起分屍案，引起社會質疑，久未執行死刑影響治安。部長邱太三回應，廢死非政策，但執行死刑須「依法慎重」。不過在監43名定讞死刑犯，定讞10年以上14人，難道無一「依法慎重」走完程序？社會的質疑，源自政府長期近乎實質廢死，及最高法院屢現疑似「迴避判死」的違常裁判，導致「死刑條文」嚇阻力蕩然不存。

死刑存廢是難解大哉問。2016年3月女童街頭命案，受害家屬的態度轉變，引人深思。小燈泡在媽媽面前被歹徒多刀砍殺，導致社會反廢死聲浪陡然升高，媽媽卻逆著主流呼籲聚焦如何不再發生悲劇、反省社會環境成因，令筆者感佩不已。惟經兩年多，司改國是會議「無力」處理廢死議題；而本案被告一審獲判無期徒刑，二審將於7月3日宣判，小燈泡爸爸6月出庭卻主動請求判處死刑。

筆者「傾向」支持廢除死刑，但無法篤定，也很能理解小燈泡家屬態度的轉變，理由有三：第一，不輕用死刑，是基於對司法能力的懷疑與謙卑，及對生命不可回復的慎重。但本案事證完全清晰，無冤判可能。

第二，公政公約不當然禁止死刑，限於「情節最重大之罪」。筆者反對冤冤相報，但「無責任，就無自由」，自由社會的個人有自由意志，就該承擔行為後果的「個人責任」，不能推給、無限擴張「社會責任」。

第三，「教化可能性」不可空洞無限上綱。現實面，小燈泡母親坦言「在專家們意見中，現行社會狀況、國家政策與機制中，幾乎沒有矯治、防止再犯的可能。」對此，固然國家需努力提升其能力，但在理念面，人命關天，人不是神，因此設神聖嚴謹法庭，盡現實最大可能「以人力代行神事」審判。但人間非天堂，人類「教化能力」非無限與絕對完美，即便慈悲的佛家、基督教，仍存在地獄、無生之門。

廢死的初衷出於人類自知能力侷限，面對生命、真相的「謙卑」；但若無限上綱，會否形成對事理因果的變相「傲慢」？這難題，台灣的我們顯然還沒想得夠清楚。綜觀我國10多年來死刑實踐：法院宣告死刑越加嚴謹，趨勢正確，但不該屈意迴避「為了不判死而不判」。而在執行面，法務部不執行有爭議的疑冤案件，固然值得肯定，但若怠惰「一律」不執行，形同架空法律、實質廢死，是失責，也是瀆職。

尤其近年最高法院撤銷死刑的部分裁判，更讓人疑慮。媒體報導近期就有3件，1、陳某4個月內殺死4人，最高院提問，連續開槍是單一犯意或分別起意？還要求審查學歷；2、翁某縱火燒死6親人，最高院提問，倖存者（入火場搶救者）受傷不是翁放火「直接導致」；3、劉某強姦強盜殺人，撤銷理由「是否搶走死者2000元？」

社會的質疑概分兩點。一，對於「情節最重大之罪」、「有教化可能性」的解釋，理由牽強、或非重點，有些近乎違反事理邏輯，重傷司法形象。二，案件至少經兩次事實審，除非必要，最高院應「自為判決」，而非撤銷原判、發回更審，令人質疑是不願承擔「判死定讞」責任外，更是折磨訴訟當事人。

行政與司法系統「迂迴」面對死刑，正侵蝕法治、常民的法感情。在獲共識廢死之前，應從三方面實踐現行法死刑規範：首先，法官「審理嚴謹極大化」，當求生而不可得，應有判死刑的擔當，不該寫出莫名其妙的牽強、違常理由迴避。近來有學者建議以「量刑情狀鑑定」取代模糊的「教化可能性」，值得採納。其次，檢察總長應無懼得罪法院、對稍具爭議的死刑舊案勇於提出非常上訴；而法務部長對於歷經「審理嚴謹極大化、事證清楚無冤判可能」的案件，應迅速執行死刑，不得無故拖延，枉做「好人」。再者，持續提升教化能量、犯罪防治社會研究，包括投入國家資源，結合非政府組織，探索死刑替代制度配套的可能與可行性，以供修法的參考。

重人權的美國，仍審慎執行死刑。有研究指出，死刑能遏阻謀殺，平均執行1次死刑，可救18條被謀害生命。當邱太三說「槍決不能解決問題」，請先拿出有效、可負擔的替代方案，以保證「不槍決」不會造成更多問題。更別忘了，治安衝擊民心，怠惰死刑執行隨時會演變為政治問題！（作者為法學教授、律師）

(中國時報)