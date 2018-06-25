姚文智證明民進黨老了

2018年06月25日 04:10 中國時報 邱師儀

最近不管偏藍或偏綠媒體對於民進黨在年底縣市長選舉的得票率都下修，這不是沒有道理的。過去民進黨受到年輕人與知識分子支持，是因該黨的接班梯隊與換血效率均高於國民黨，2014年太陽花學運之後更成為白色力量的副旋律。選民因為厭惡舊政治，雖然說不出來民進黨哪裡比較好，也說不出來蔡英文是否比朱立倫更具有治國能力，但至少在民進黨比國民黨新一點、也年輕一點的直覺之下，把小英送上總統寶座。

民進黨甚至時代力量一直都沒有搞清楚或不願承認的一件事是，2016年是「中間選民」與「無色政治」的風潮讓他們獲得中央行政與立法的全方位執政，並不是所謂的深綠選民或台灣民族主義使然。太陽花某種程度上雖然標記著七年級後段班天然獨的思想，但其實更標記著這群年輕人當年對於經濟不景氣卻還要背負「草莓族」罵名所衍伸出來的憤怒。

到了八年級生，對大陸的喜好度驟變，年輕一代的「經濟選民」開始產生。對許多八年級生來說，上大陸的北大、清華開始比上台大有吸引力，大學畢業後把往上海、北京、香港工作列為首選。甚至連現在的大學生都注意到比迷IG、狄卡更新的東西就是迷「抖音」，雖然這只是九年級生的次文化，但台灣總是如此，原先被大個10歲的台灣人視為次文化且不登大雅之堂的玩意兒，10年內就反轉為主文化，然後一夕間豬羊變色，顛覆台灣政治板塊，搞得執政黨措手不及。

阿扁去文言文、去中與去蔣，潛移默化下所孕育的天然獨世代，讓國民黨從2014至2016年間崩盤，到現在起得來起不來還是個問題？民進黨現在正在走國民黨走過的路，因為現在的民進黨忽視更年輕的年輕人與更新的中國形象。

八年級生已漸從七年級生在網路上號召並形成體制外街頭運動，轉換成從網路上發想、反諷與行動，最後轉為各種體制內的政治行動包括投票，這是一個大數據的時代，民進黨似乎還在狀況外。八年級生不見得背棄台灣固有的自由與民主等軟實力，但他們正循著一種新的途徑與對岸年輕人進行對話與溝通。

然而反觀民進黨，卻還在提名老人與舊人參與六都市長選舉，尤其是台北市長候選人中年紀最輕，卻只能吸引到年紀最老與意識形態最深選民的姚文智，是民進黨完全還沉溺在派系政治與僵化民族主義的明證。

更窘的是，姚文智陣營吹噓6月23日參加造勢晚會的人數達1萬5000人，結果空拍機顯示頂多5000人。說實在，就算給姚文智這場晚會請來5個陳菊站台與1萬5000名參與者，在這個時代也不能證明什麼？頂多只能證明民進黨有能力發很多便當而已。

柯P還是最誠實的，他說辦這種晚會最花錢，為什麼不能用現代一點的方式？言下之意，就是造勢晚會太老派。而總是走在潮流前端的台北選民，當晚大概寧願在家裡收看刺激緊張的世足賽吧。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)