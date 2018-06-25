給個做好做滿的教育部長

2018年06月25日 04:10 中國時報 張瑞雄

全國家長團體聯盟暨多個縣市家長團體日前發給蔡總統一封公開信，批評3年來教育空轉，連最基本的教育部長都沒有，要求政治力不要再干預教育，且「給我們一個適任的教育部長！」自從前教長吳茂昆5月底請辭後，教長一直懸缺至今，難道台灣沒有人才？還是蔡總統和賴院長另有考量？

照理說蔡總統和賴院長一定徵詢過不少人，顯然還沒有人答應，其中最主要的關鍵當然是台大校長當選人管中閔的案子。即使如蔡、賴所說的他們完全沒有預設立場，新教長可以全權做決定，但這樣還是會困難重重。

如果新教長決定讓管中閔上任，台大和國民黨方面固然會欣然接受，然而民進黨方面呢？如果不是蔡、賴，當初一開始卡管的背後藏鏡人是誰？這股勢力會善罷甘休嗎？還是會找新教長算帳，明的不說話，就來陰的，暗中杯葛施政，讓教育部政策無法推動，教長的位置就坐不安穩。

如果新教長決定繼續卡管，那最好保證自己的過去是白紙一張，否則所有的往事都會被國民黨立委一一掀出來，到立法院就是被問卡管案，就是被羞辱，無法安心地施政報告，同樣讓教育部的政策無法推動，教長的位置也同樣坐不安穩。

況且，任何人在長官的意思沒搞清楚以前，是絕不可能去接教長的。所以要找到教長人選，蔡總統和賴院長必須先對卡管案做個明確的立場宣示。如果是要繼續卡，那就要找一位幾乎有完美紀錄的人來當教長，然後民進黨立委在立法院全力護航。反之，若蔡、賴認為可以讓管中閔上任了，就要對黨內卡管的勢力強力約束，禁止他們繼續生事搗蛋。有了層峰的強力支持，新任的教長才有可能「做好做滿」他的部長位子。

當然教育部長要處理的事情經緯萬端，台大校長案只是其中犖犖大者。例如最近大學學費調整搞了半天，只有兩校通過調整2%，很多大學都做了虛功，反彈很大，教育部對此如何辯解？

還有少子化引起的各級學校因沒學生而關門的問題。而中小學的退場和大學的退場所面臨的問題各不相同，要處理的事項也不同，需要新教長以極大的智慧處理。人才外流的問題也很嚴重，如何增強國內大學的世界競爭力以吸引學生？如何提升頂尖大學在世界大學的排名？如何增進青年學子的競爭力和解決青年低薪失業的問題等等，每一項都需要教長來領航規畫。

教育部長是政務官，亦即負責教育政策的方向，教育部沒有部長，等於國家的教育群龍無首，請問蔡總統和賴院長還要人民等多久？（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)