2018年06月25日 04:10 中國時報 王玉佩

全國家長團體聯盟暨多個縣市家長團體聯合發表給蔡總統的一封公開信，批評當前政治惡鬥，呼籲「教育部長應放棄政治任命，回歸教育本質。」對此，行政院發言人徐國勇回應說，「民進黨執政兩年來，教育部長的任命不是以政治思考，而是考量教育專業。」此回應立即遭網友狂轟，批他說「鬼話」、「瞎話」。

其實，教育部長是內閣閣員，與其他部長一樣同屬政治任命，只是因教長職司全國教育大計，必須降低政治性的干擾，才能從宏觀、完整的立場思考，客觀地推動教育工作。可惜的是，在民進黨主政下，一切以「政治正確」是從，即使是教長的任用，也完全以政治考量，以致兩年來教育界的「政治爭議」不斷。

徐國勇說，前教長潘文忠、吳茂昆都不是政治人物，也從未參與選舉事務，「這樣的任命都不是政治考量」。潘文忠是文官出身沒錯，但他對政治正確卻有高度的敏銳性及絕對的服從性。去年立法院通過《促進轉型正義條例》，該條例第5條載明「出現於公共建築或場所之紀念或緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」。媒體詢問潘文忠，以「中正」為名的學校是否要改名？潘第一時間即回稱，「學校適用《促轉條例》，教育部將進行適法性研議，並和學校及地方政府討論後續如何處理。」潘急切表態，表現了典型的「政治人」性格，絲毫不思維護教育環境的純淨，這樣的教長豈能獲得尊重？

至於吳茂昆更是等而下之。吳本身爭議極多，包括違法赴陸、侵占東華大學的專利權、在美國開公司、溢取獎助金等。儘管爭議滿身，但他因為與綠營關係良好，且執意「拔管」，民進黨乃任命他接替潘文忠為教育部長，結果上任第1天就被東華大學教授王純娟告發貪汙，可謂是極其不堪。

吳茂昆在2012與2016年總統大選期間，均公開支持蔡英文，2011年12月，蔡英文出席「學術界挺小英」後援會成立大會，吳茂昆以中研院院士身分出面力挺，並從蔡英文手中接下顧問聘書。2015年8月蔡英文以總統參選人身分，到花蓮門諾醫院壽豐分院探望老人照顧社區時，吳茂昆竟以東華大學校長身分陪同前往，完全無視學術與行政中立原則。吳茂昆如此熱衷政治，若說任命其為教長沒有政治考量，那是把國人當白痴。

其實，在凡事以政治為上的民進黨主政下，除非是不蹚這淌渾水，否則一踏進這政府，不搞政治的教育部長，恐怕任期也不會太久。

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)