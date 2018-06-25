名家觀點－李登輝打臉李登輝

2018年06月25日 04:10 中國時報 柳金財

最近《紐約時報》中文網專訪前總統李登輝，李登輝指出，在台灣的中華民國與中華人民共和國，都是個別的「存在」，能夠以台灣之名而存在，才是唯一的重點。他還說：「我從未主張過台灣獨立，因為台灣已經實質獨立，沒必要在國際社會做出引起爭執的發言。此舉更讓中國解放軍毫無藉口對台再次動武。」觀察李登輝的前後論述矛盾對立，邏輯不通。

首先，李前總統論台灣已經獨立只是欠缺正名，然而正名涉及國號變更，若以公投程序決定變更中華民國國號為「台灣共和國」，這與民進黨1991年通過公投《台獨黨綱》揭櫫以公投建國有何差異呢？又變更正名國號不是成立新國家嗎？當台灣正名時不被視為是追求「法理獨立」嗎？難道這就不會授予中國對台武力之藉口而陷台灣安全於立即的危險嗎？歷史的嘲諷在於，李登輝執政時期捍衛中華民國體制，民進黨卻是反中華民國體制；現在蔡英文總統執政宣示「維持現狀」、正視中華民國存在，李登輝卻要成為中華民國的「終結者」。其次，回顧李登輝主政時期的中華民國政府，在兩岸互動過程中，最先導入以法制策略處理兩岸問題。李登輝主政初期，曾宣示「一個中國」就是中華民國，一中絕非中華人民共和國。後期則表述「特殊的國與國關係」，「一中兩國」定位躍然紙上。

事實上，李登輝主張公投「台灣正名」，難以去除「獨立公投」之聯想與標籤化，對台灣而言，未蒙其利卻已深受困擾。李登輝從支持中華民國為「中國之國」，斷裂為支持正名成為「台灣之國」，這樣大的轉折究竟是「本質論」蘊藏原初台獨政治主張的展現呢？還是「結構論」限制下，他在高居大位後思索台灣前途的選擇呢？

這一歷史性轉變欠缺太多空白需要填寫與解答。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)