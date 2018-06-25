2018年06月25日 04:10 中國時報 主筆室

中國文化大學宿舍案是一面照妖鏡，照出了黑心政客的妖怪嘴臉和台北市政府與教育部的同流合汙，讓人生厭。

1棟在1997年陳水扁擔任台北市長期間取得使用執照的5層樓房屋，2011年租給文化大學當宿舍，2013年台北市政府再次會勘也沒有問題，2018年卻因為屋主是國民黨新北巿長參選人侯友宜妻家，就忽然變成黑心政客口中的弊案。結果，不但民進黨傾全黨之力扭曲事實，企圖抹黑侯友宜，教育部、台北市政府、無良媒體與媒體人紛紛加入，一起站到這面照妖鏡之前，盡現醜態。

台灣的大學多數宿舍空間不足，所有住過大學宿舍的人都知道，4個人或6個人住同一間，根本是常態，尤其陽明山一室難求，更是擁擠。侯友宜妻家租給文化大學當成宿舍的房子，條件還在平均之上。民進黨及批評文化大學宿舍的人，如果不是家境優渥，不需要住宿舍，不了解普通大學生的真實生活情況，否則就是明知事實卻昧著良心說話。

難怪民進黨使盡全力，配合媒體與所謂名嘴的一陣猛批，卻未對侯友宜民調造成任何不利影響，反而蘇貞昌自己的民調繼續下跌。可見黑心政客每逢選舉就使出烏賊戰術，想要透過假消息來打擊競爭對手的人格、獲取自己政治利益的手段，已經被台灣的多數民眾看穿與唾棄。

一些媒體配合民進黨操作也露了餡，一家電視台談話節目邀請文化大學女學生上節目，主持人及來賓企圖導引學生談話方向，希望讓學生批評宿舍擁擠、不安全，女學生卻直言，比起校外宿舍條件更好。電視台先以字幕直接霸凌女學生是「噤聲」，主持人與當過文化大學老師的來賓姚立明，次日竟在節目上指責女學生說謊，以不在場審判與公然汙辱手法對付女學生，立場偏頗加上沒有風度的行為，引發網路上的反彈及批評。

家裡有土地、房子，租給鄰近欠缺空間的學校當學生宿舍，雙方自行商議價格並且合意簽約，事隔多年卻變成罪名？不只包括學生在內的房客會覺得不合理，全台灣擁有房產出租他人者也會感到膽戰心驚。當黑心政客批評侯友宜妻家房屋的時候，請不要忘了身兼民進黨主席的蔡英文總統的家族也是大地主，也一樣當起房東，把名下房子租給自己參與投資的公司。

政客黑心不意外，台北市政府與教育部甘於同流合汙，更令人作嘔。

文化大學宿舍案擺明是民進黨選舉議題的操作策略，台北市政府只需要依法論法，這棟建築使用執照完全合法，這麼簡單的一件事情，台北市政府不但講不清楚，柯文哲市長、都發局林洲民局長卻有意無意把簡單的問題複雜化，上行下效，事務層級官員更是東閃西躲，只求自保，讓簡單的事實變得模糊，留下更大的想像空間。柯文哲是在向綠營示好？還是想要藉機看藍綠惡鬥？柯文哲應該知道，擺脫藍綠不是沒有是非，依法行政並不困難，兩面討好只會凸顯政客本質，讓選民失望。

教育部更是荒腔走板，自己發出的公函說：「查本部私校獎補助經費之使用範圍，未包含『租用學生宿舍費用』，且經本部檢視文化大學私校獎補助款之支用情形，亦未有使用於該校大群館之情事」，教育部高教司長李彥儀的口頭發言卻誤導記者，莫非想讓人以為侯友宜妻家間接拿到政府補助款？教育部官員到底是口條不好、不會看公文，還是刻意配合演出？

侯友宜還沒有表態代表國民黨參選之前，被民進黨捧得像是寶，一旦成為國民黨的新北市長候選人，立即不擇手段，硬要把侯友宜妻家普通房屋租賃抹黑成弊案，翻臉如翻書，加上黑心抹黑，太讓民眾反感。更嘲諷的是，放話要侯友宜捐房子的民進黨祕書長洪耀福，在這段時間被媒體揭露私下喬事介入另所大學的買賣。

文化大學宿舍案真是一面照妖鏡，黑心者的醜態百出，政客的鄉愿搖擺成為台灣最醜的風景。期待朝野政黨與候選人端出政策牛肉來進行良性競爭，更呼籲全民用選票唾棄骯髒下流的選舉手法。

(中國時報)