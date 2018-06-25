2018年06月25日 04:10 中國時報 主筆室

離岸風電競標制開標，得標價格每度僅僅2.2245元，相較先前以2倍價格給風電業者保證收購，蔡英文政府「割地賠款」，可以說盡在其中一覽無遺。

經濟部的離岸風電場招標，大致上是分兩階段、兩種方式：一是遴選，二是競價。遴選是由委員根據廠商技術能力、財務能力，考量其風場規畫等因素，由評分最佳者得標；競價者則依照投標者要求的收購電價決定，報價低者得到最多的容量契約。

遴選制給予得標廠商的條件極佳，以平均每度5.8元的價格保證收購20年，放眼全球應該是最好的條件，比國外近期競價制下的價格高出1倍以上。如此優渥，當然吸引到全球各大風電企業來台。說好聽是蔡政府有魄力，講難聽就是當肥羊任人宰殺，各大風電廠爭相進食。

當時外界批評遴選制是割地賠款，台灣未來20年要付出上兆元電費給外商，當時能源局拿出各種理由辯護，從國產化到台灣初推動的成本較高等，就是不肯認錯調整。

現在，競價制標出每度2.2到2.5元，與國外近期標出的價格相較算是「較正常」，卻也同時凸顯遴選制每度近6元，而且保證收購20年，既無必要又愚蠢，只是很佛心地讓外商多賺幾千億元。

基層小公務員圖利廠商數百萬，甚至僅僅數十萬元，都可能面臨牢獄之災，經濟部與能源局在非核家園、能源轉型大旗保護下，圖利風電廠商數百、上千億元，卻輕輕一句「推動政策」就帶過，是另一種「竊鉤者誅，竊國者侯」！

(中國時報)