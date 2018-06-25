貿易戰 台灣恐更邊緣化

2018年06月25日 04:10 中國時報 劉大年

歐盟日前宣布對由美國進口的鋼鐵、摩托車、威士忌和牛仔褲等產品，開始課徵25%的關稅，以報復美國自6月1日起，對歐盟進口鋼及鋁產品分別課徵25%和10%關稅。但美國川普總統隨即宣稱歐盟若不撤消此措施，將對由歐盟進口的車輛課徵20%關稅 。這是自美國與中國因301條款展開貿易戰後，美國與歐盟所點燃的另一波貿易峰火。

其次，美國與加拿大、墨西哥，除了為鋼鐵及鋁產品課稅問題爭論不休外，《北美自由貿易協定》的談判也陷入僵局，貿易關係非常緊張，未來爆發貿易戰的機率也節節升高。另外日本及俄羅斯也是美國對鋼鐵及鋁課徵關稅的受害者，也即將對美展開報復。全球幾乎所有主要經濟體均捲入貿易戰的漩渦中。

各國針對美國違反世界貿易組織（WTO）規範，依據其國內法執行的片面貿易保護措施，也普遍不走WTO程序，逕行實施報復措施。而且在連鎖報復效應下，產品範圍如滾雪球般不斷擴大，貿易障礙不斷提高，此會大幅侵蝕WTO過去推動貿易自由化的成果，進一步弱化WTO的功能。

由於各國彼此報復的產品項目均切中對方要害，而為了要降低因貿易戰而使出口減少的損失，各國也開始加速推動區域經濟整合，藉由與其他國家建構自由貿易協定（FTA）來彌補。例如日本與歐盟的FTA很可能在下個月正式簽署；歐盟也考慮與東協推動FTA；CPTPP的11個成員也在加速國內批准的時程，以期早日生效；涵蓋亞太16國的RCEP也有可能在今年有所突破。另外，中國一方面與美國全面開戰，另一方面也與「一帶一路」範圍內的國家展開洽談自由貿易協定。

目前的趨勢對台灣相對不利，台灣迄今已受到全球貿易戰的衝擊，由於我們沒有什麼談判籌碼，只能概括承受。雖然全球經濟目前處於同步成長的榮景，但是貿易保護主義升溫，已成為世界經濟所面臨的最大風險，各主要國際經貿機構均已下修經濟成長率。台灣雖非美國主要目標，但在貿易戰下也遭受池魚之殃，對於近年來以出口為帶動經濟成長模式的台灣更為不利。

除了直接影響外，因為台灣是以出口中間財及資本財為主，約占總出口的8成。目前貿易戰主要是針對消費性產品，而台灣在一些消費性產品中居於全球供應鏈裡重要的一環，貿易戰對供應鏈所衍生的影響不容輕忽。

貿易戰下會催生更多的FTA，台灣又不得其門而入，特別是未來即將形成的大型FTA，例如CPTPP及RCEP，恐怕會對台灣產生明顯的貿易移轉效果，政府更應未雨綢繆，降低可能的負面影響。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)