川普零容忍 台灣不怕嗎

2018年06月25日 04:10 中國時報 曹俊漢

最近美國川普總統進行了3件全球輿論關注的大事。

第1件是他向全球點燃了保護主義的貿易大戰，不但北美與歐洲反應激烈，中美貿易熱戰更是方興未艾，如何終了與何時終了仍在未定之天。第2件是川普信誓旦旦要在「川金會」上達到遂行北韓「全面無核化」的戰略目標，他信心滿滿，但這目標能否實現，世人普遍仍存疑。第3件是川普的「零容忍」移民政策，將偷渡者全家隔離監禁，背負了「不人道」的惡名，如何善終，恐怕連川普也無法掌握。

這3件大事雖都與美國涉入世界的政策與戰略有關，但更重要的是，川普行事的人格特質、決策心態及行為模式，這與他掌握世界如何運作息息相關。川普的「零容忍」移民政策雖為美國國內政策，然而亦有跨國效應。3件大事出現一個共同的特性，便是川普將其「零容忍」心態表露無遺。從川普的「零容忍」決策心態來觀察其如何操弄移民政策，或許更能了解川普對國際或國內決策取向的端倪。

近日川普因拘捕美國南方邊界出現大量無證偷渡的非法移民，而將其家庭成員分別處理，引起骨肉分離「不人道」的指控。父母由國土安全部與司法部負責帶到拘留所監禁，而他們的孩子則由聯邦衛生福利部人員帶走，送到庇護收容中心，孩子們被強制離開他們的父母，哭聲動人心弦，引來全美社會的譴責。這個所謂「零容忍」移民政策造成的政治風暴，其衝擊力度甚至蓋過了貿易政策、川金會的世界效應。

雖然川普為形勢所迫終於簽署了行政命令，容許父母與孩子可以拘禁一室，但這個「全家一起關」的政策仍為社會詬病，因為依美國法院曾在1997與2015年所做的裁定，未成年孩童的拘押期間有不得超過20天的限制，20天過後，如果問題仍無法解決，孩子的命運又該如何？川普是否被迫要連父母一起釋放呢？這又考驗「零容忍」的尺度了。

川普的「零容忍」政策取向都來自於他「美國優先」的「核心價值」。他對非法移民的決策心態與貿易戰、川金會的做法實為一丘之貉，本質上未有不同。

從川普的「零容忍」人格特質可以看出他的偏執自信與自大狂，在中美貿易熱戰中，他仍舊口中高喊與中國國家主席習近平為好友，但對打擊中國的貿易戰絕不手軟。當此蔡英文政府全面依賴美國的迷思時，在「美國第一」為最高原則下，能不對川普的「零容忍」政策引以為戒？（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)