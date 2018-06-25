2018年06月25日 04:10 中國時報 周韻采

儘管台南市長選舉史上第1次出現5人大車拚的混戰，但我與台北媒體朋友閒聊時，卻明顯感覺資訊的落差，普遍仍是用基本盤的藍綠對決預測選舉結果。

就如同媒體報導世界盃初賽頻頻爆冷門的狀況，此次選舉許多縣市已有同黨分裂、多人角逐的情形，肯定會出現料想不到的結果。

因為家人選舉，我既是參與者，也是觀察者，我發現了許多與「想當然爾」背離的現象。很多台南人對民進黨在當地長年執政的政績不滿，例如，巨額調漲房屋稅，且漲幅居全國之冠，民調顯示有7成以上的台南市民覺得房屋稅漲太多。

又如許多原縣區里長及鄰里幹部也對縣市合併後的狀況大大不滿意，認為過去鄉市公所1個禮拜就可以解決的垃圾清運或水災後清理問題，現在可能拖1個多月，區公所都沒反應。

民調也顯示反對市府強推的鄰里合併者超過5成。

這些都跟主流媒體與賴神民調滿意度呈現的不一樣，我也好奇為什麼會有這樣巨大的反差。我以為這表示民進黨在台南長期執政，尤其在賴清德市長任內已形成新威權，導致寒蟬效應，許多人不敢也不願說出心聲，深怕被起底，影響生活。也是在賴市長任內，市府停訂泛藍屬性較強的《中華日報》，只因不滿其批評市府施政。

同樣地，許多里長認為賴市長鴨霸，完全不跟里長們溝通，甚至對不配合的里長斷然拒絕任何補助。這些等於拿人民交付的資源用於樹立個人威權，建立賴神王朝，唯有在強人政治離開後，不滿的聲音才得以一一浮現。

故在「賴神」神話破滅的同時，我發覺一個有趣的現象：向來為民進黨的支持者揚言，這次要用選票教訓民進黨，因為他們感受到賴市長的黨同伐異不僅是打壓藍營而已，甚至對黨內不同派系也是建言不聽、寸土不讓、毫不協調。然另一方面，藍營選民反而還在猶豫，因為長期被打壓，他們害怕秋後算帳，不敢表達反對的聲音。

或許讀者會問：如果賴神執政真的是暴政，為何台南民眾未起義抗暴呢？因為雖有王定宇立委毆打張銘清，台南被大陸團跳過，但在馬總統任內，兩岸情勢緩解，大環境經濟穩健，台南可雨露均霑，故人民沒有感覺生計有顯著影響。直到蔡總統執政兩年，才驚覺1個月前才剛吃過的餐廳，再光顧時已人去樓空。賴神的台南市政府花了250億治水，雨水下水道建設卻嚴重落後，造成雨水流竄，掏空地基，乃至此次暴雨，竟有3處道路坍方，造成人傷車損，被網友酸「台南道路原地地下化」。故真相是需要時間檢驗的，唯選票只要熱情燃燒。在造神運動與新威權褪去後的台南，有無可能逆轉媒體的預期，讓我們拭目以待。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)