亞洲舞蹈營 學子躍上國際

2018年06月25日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北巴黎連線報導 ／台北巴黎連線報導

享譽全球的法國國家舞蹈中心，以舞蹈資料文獻研究保存著稱，近年也投入舞蹈教育行列，每年舉辦「Camping」舞蹈營，號召全球青年學子參與。台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）近年積極推動國際交流，不僅與法國國家舞蹈中心簽署意向書，也將在2019年推出亞洲版「Camping」，預計在台北登場，屆時將有歐、亞等地專業舞蹈人才來台，和青年創作者交流。

藝術帶進群眾生活

北藝中心總監王孟超今年率先參與在巴黎舉行的「Camping」，他表示，北藝中心樂於搭建橋梁，「為了健全表演藝術環境、發展亞太表演網絡，期盼透過這計畫，能把藝術帶進群眾生活，使藝術成為生活一部分。」

今年於巴黎舉行的「Camping」，特別規劃亞洲焦點項目，為亞洲版「Camping」暖身；亞洲焦點項目共同策展人林人中表示，「Camping」自2014年開始發想、2015年開始舉辦，規畫完善，包含演出、工作坊和課程等面向，「讓所有對舞蹈有興趣的人，都能有機會了解舞蹈藝術。」

人才交流 台北登場

林人中是行為藝術家，近年旅居法國巴黎，是這次台法合作的推手之一，他表示，2019年在台北舉行的亞洲版「Camping」，不只是把巴黎原有的模式帶進台灣，「同時也會針對亞洲藝術現狀設計，創造一個空間和平台，與世界各地對表演藝術有興趣的人共享，除了交流不同的舞蹈類型，也會有大量的思辨討論，在創意上會是很大的激盪。」

今年也有北藝大與台藝大學生組團參加巴黎「Camping」，同時北藝中心也邀請舞蹈家布拉瑞揚，帶領國際學生體會台灣原住民的舞蹈之美。亞洲版「Camping」，將於2019年11月18日至29日在台北舉行。

(中國時報)