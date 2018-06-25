台單打獨鬥 藝術娛樂分不開

2018年06月25日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

音樂劇堪稱21世紀最被一般大眾接受的演出形式之一，融合了歌舞與劇場效果，比起歌劇，節奏更加流暢明快，敘事語言更通俗，但台灣沒有育成的環境，政府沒有像韓國將音樂劇視為重點發展，從小型到大型的演出場地相當缺乏；民間自製音樂劇則卡在資金不足，無法整合資源，無法兼顧藝術性與娛樂性，發展仍處單打獨鬥狀態。

經濟下滑，荷包省著點，似乎也影響今年台灣引進國外百老匯音樂劇的數量，今年訪台的包括《貓》到下半年的《媽媽咪呀》等，都還是過去來訪過的劇碼，歌曲琅琅上口。台中國家歌劇院則引進韓國音樂劇《搖滾芭比》、《光的來信》等，展現韓國音樂劇的爆發力。

除了百老匯大型音樂劇之外，民間仍有自製音樂劇前仆後繼，包括重演如幾米音樂劇《向左走向右走》、新製作如綠光劇團音樂劇《再會吧北投》等，試圖打造叫好又叫座的原創IP音樂劇。

瘋戲樂工作室原創華文音樂劇《台灣有個好萊塢》，以電影《阿嬤的夢中情人》劇本為故事基礎，籌備5年，明年將首演。

瘋戲樂靈魂人物、作曲家王希文認為，台灣缺乏演出場地，讓小型、中型與大型音樂劇沒有嘗試的空間，王希文認為，各類音樂劇都會吸引分眾族群，小型音樂劇製作成熟，就有機會可以朝中型音樂劇發展，以此類推。

曾經製作過《四月望雨》、《隔壁親家》的音樂時代劇場，今年宣布解散，未來只靠單齣劇目作巡演。負責人楊忠衡表示，大陸的音樂劇很多題材都是來自台灣，「這些題材沒有能力在自己土壤被養成，非常可惜。」對大陸來說，音樂劇像採礦，「台灣有太多寶石，如果有機會好好打磨，音樂劇文創還是有機會。」

已經在大陸發展多年，神祕失控人聲樂團團長陳午明認為，台灣製作音樂劇有一個盲點，藝術性跟娛樂性常常顧此失彼，「很多表演團體還是會希望做藝術性比較強的音樂劇，如果沒有跳脫音樂劇要具備的娛樂性，只會綁手綁腳，兩邊都不討好。」

(中國時報)