陸風起雲湧 原創改編一把抓

《隔壁親家》台語音樂劇打入滬音樂劇市場，帶給上海觀眾新鮮感。（音樂時代劇場提供）

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中國時報
／台北報導

隨著陸市場消費升級，有品質的娛樂產品需求不斷走高，音樂劇展現的複合式演出，成為陸演出市場追逐熱點。除了迪士尼音樂劇、百老匯音樂劇等「舶來品」之外，拿國外音樂劇授權、明星級自製以及原創IP多管齊下，風起雲湧。

從《悲慘世界》、《巴黎聖母院》等經典舶來品百老匯音樂劇作品引進大陸，陸觀眾才開始對音樂劇有了初步認識。發展至今，音樂劇已經成為大陸非常重要的演出形式之一，最火莫過於去年在北京製作上演的周杰倫音樂劇《不能說的祕密》，製作成本3億台幣，目前已巡演北京、上海、武漢等城市，並到新加坡演出。台灣音樂教父李宗盛的音樂劇數年來還在撰寫劇本中，但已引起期待效應。

大陸音樂劇有許多大型的音樂劇經紀公司，包括上海迪士尼樂園裡的迪士尼音樂劇、SMGlive、華人夢想與四海一家等，大部分都以引進百老匯音樂劇或者是改編成中文版音樂劇演唱為主，但也有買下百老匯音樂劇版權與大陸合製的作品，如：聚橙網，類型多元。此外，上海也有專門演出音樂劇的上海文化廣場，每年都舉辦原創華文音樂劇節，帶動了原創音樂劇發展。

楊忠衡認為，大陸的音樂劇發展已經逐漸從引進到在地創作，多管齊下，他們有音樂劇系，專門培養音樂劇人才，但人才還是處於短缺狀態。

楊忠衡說，音樂劇究竟是娛樂還是藝術，至今仍妾身未明，但是對大陸來說，音樂劇就像是過去數千年文明發展的戲曲一樣，「戲曲的產生，多半源自民間的需要，民間需要一種綜合類的藝術，音樂劇在當代所要扮演的角色，也正是如此。」

中國音樂劇專業委員會主任耿軍表示，未來5到10年之間，音樂劇在大陸仍有非常大的發展空間，耿軍表示，對於消費者來說，音樂劇是新的文化娛樂消費的形式，「新產品」永遠可以刺激市場。

(中國時報)

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