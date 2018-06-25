二胡大師朱昌耀 奏江南小味道

2018年06月25日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

二胡演奏名家朱昌耀是江南絲竹的代表性人物，近年深受大陸文化界重視，他不但拿到江蘇省最高級別的「紫金文化獎章」，也拿到「2017年江蘇省十大中華文化人物」等獎項。下半年他將應台北市立國樂團團長鄭立彬之邀，來台擔任北市國駐團音樂家。

朱昌耀說，一般常用「小橋流水」來形容江南特點，這與北方的「黃土高坡」或「高山峻嶺」就形成了強烈的反差，「小橋流水反映在音樂上，就是旋律的走向平穩連貫，起伏不大，力度上的對比也不突出，但樂曲會加入各種裝飾奏，每個音的細小地方，都充滿變化，也就是我們常說的『小味道』。」

朱昌耀說，江南絲竹保存許多社會文化意涵，「各個樂器聲部不但各自有各自的個性，但演奏又很和諧，也形成你繁我簡、你高我低的演奏現象。」朱昌耀認為，這種技法和風格展現了人與人之間相互謙讓、協調創新等意涵，充滿民俗文化價值。

除了獨奏與作曲之外，朱昌耀也擔任蘇州民族管弦樂團藝術指導，朱昌耀說，雖然剛成立，但是大家把目標都訂得很高，「一方面秉承老一輩音樂家希望國樂與西樂可以並駕齊驅的觀念，二方面也希望可以把樂團定位成絲竹裡的江南藝術，汲取更多江南民間傳統音樂的養份，只要持之以恆，相信民樂的未來一定會更好、更多元。」

作為最早兩岸文化及民族音樂交流的使者之一，朱昌耀來台演出已經二十多次，從北到南與許多職業跟業餘樂團合作，朱昌耀不諱言在他的作品中，江南和台灣兩個主題占了很大的比例，「我更開心我的音樂都受到台灣行家和觀眾的歡迎，這正是作為音樂家的幸福。」

(中國時報)