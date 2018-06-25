林水福翻譯 從文化下功夫

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中國時報
／台北報導

翻譯最難之處是什麼？曾任台北駐日經濟文化代表處台北文化中心主任、從事日文翻譯數十年的林水福表示，翻譯最難之處，在不同語言裡頭所蘊藏的文化，「翻譯永遠無法達到百分百精準，一定會有無法完整翻出來的地方，只能求盡量貼近，這得從文化層面下功夫。」

林水福現年65歲，畢業於日本國立東北大學文學博士，曾翻譯芥川龍之介、遠藤周作、谷崎潤一郎、川端康成等人作品，並出版《日本不能直譯》系列書，談論他對日文翻譯的觀察和領悟。

林水福表示，他長年來總期許能呈現作家筆下的意境，「有些譯者會完全照著自己的意思翻譯，但我自己比較傾向於，把譯者的自我詮釋去除，還原作家的語韻和筆調。」

林水福以谷崎潤一郎的作品為例，「他的作品像是在畫畫，但是是寫意畫，不是工筆畫，必須留點空間讓讀者想像，假如把語句寫死了，讀者就讀不到他筆下的意境。」

林水福表示，翻譯是一門永無止盡的功課，精通語言之外，也得深入了解作家的背景和性格，才能翻得更貼近原意。他近年對芥川龍之介的自殺原因也頗有思考和沉澱，「芥川龍之介在自殺前曾說過，他對世界有一種漠然的不安，那種不安，有學者推測是來自關東大地震之後，看不見日本未來的不安；除這點之外，我的推測，當時他和一名女性學者在感情上出了問題，我認為正是壓垮他的最後一根稻草。」

(中國時報)

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