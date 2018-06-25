金曲29th》徐佳瑩羞認非比爾賈不嫁、愛妻慶賀陳奕迅奪獎又瘦臉

2018年06月25日 04:11 中國時報 蔡琛儀 、 尤嬿妮 報導

徐佳瑩昨凌晨一身便裝出席慶功宴。（石智中攝）

比爾賈（右）前晚帶媽一起走紅毯。

陳奕迅、徐佳瑩（Lala）23日分別拿下第29屆金曲獎最佳國語男歌手、國語女歌手大獎。比爾賈前晚與媽媽一同走金曲紅毯時，賈媽透露期待兒子年底前完婚，Lala被告知此事時不敢置信摀嘴甜笑，似因感動而眼眶泛淚。慶功宴上，Lala表示媽媽觀念傳統，希望她能嫁個好人家，追問比爾賈是否她心目中的「好人家」、非他不嫁？她羞回：「目前是啦，他是候選人。」

Lala以《心裡學》專輯當上金曲歌后，並拿下最佳國語專輯大獎，慶功宴上聊起她在得獎時，與比爾賈忘情接吻，Lala自嘲此舉「太大膽」，「如果是昨天的我，就會說『天啊妳怎麼這麼大膽』！我是不會做這種事的人。」結果比爾賈在她二度上台領專輯獎前回親，她笑說：「他應該是抱持不想輸的心情，完全不在意把我頭髮弄亂！」

Lala領國語專輯獎前，與鄰座的張惠妹（阿妹）親吻，「真的還滿愛她的，即使我在那邊坐了4個小時，回頭看到她還是覺得很開心。」至於擊敗阿妹拿下歌后，Lala謙虛說：「我最怕聽到這個。」認為得獎並不代表擊敗對方。

陳奕迅不但3度勇奪金曲歌王，還摘下年度專輯大獎，他的老婆徐濠縈喊話：「你從來沒讓我們失望。」但他笑說老婆應該比較關注他的臉部線條是否很明顯。他近日受老婆影響，一個多月前開始上健身房，腰圍掉了一寸，開始運動後，老婆在他想去打牌時都大方答應，讓他更好要福利，夫妻倆的感情更加幸福美滿。

悔看世足比中指

陳奕迅對於3度封王相當不敢置信，「我經紀人覺得我可能不會得獎，所以我原本是很放鬆，感謝台灣給我這個出道23年的人這麼大的鼓勵。」對於打平殷正洋過去紀錄，他謙虛表示：「我入圍9次，機率還是比較低。」預計之後要把出道以來獲得的獎盃全布置在公司的牆上。

而他日前到俄羅斯看世足賽，對觀眾比中指，他表示自己有不對的地方，「不該那麼衝動，我做那麼多年（公眾人物），應該懂這道理。」但也表示是對方先朝他比中指，還擺出挑釁表情，讓他氣不過，「我下次會聰明一點，拿手機拍。」

(中國時報)