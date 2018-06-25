盧廣仲得獎用掉桃花運

盧廣仲現場獻唱得獎曲〈魚仔〉。

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中國時報
報導
龍劭華（左起）、王彩樺與康康（右），昨凌晨出席慶功宴祝賀盧廣仲拿獎。

盧廣仲以〈魚仔〉拿下金曲獎年度歌曲及最佳作曲人2獎項，24日凌晨與300名粉絲一同慶功，並重現經典曲〈魚仔〉。由於〈魚仔〉是戲劇《花甲男孩轉大人》主題曲，演唱完畢時班底演員、劇中家人龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身，跟他又抱又吻，替活動掀起另波高潮。

盧廣仲形容前晚「心臟快要跳出胸口」，他這次不只拿獎還擔任「入圍的有」唱名者，他搞笑說：「很高興被我念到都有得獎！」有南部腔的他很訝異自己會被找上，還好效果滿溫馨，「有減少肅殺之氣，歡迎之後繼續找我！」

他在慶功宴上流露些許感性，回憶2009年憑〈100種生活〉拿過最佳作曲人，「其實我已經忘記當初是怎麼寫下這首歌，但謝謝當年的我，寫下讓我在10年後還可以繼續演唱的歌。」

他沒忘記過世的阿嬤、外婆，「她們一直住在我心中，是我創作的靈感來源，上次得獎有跟阿嬤說，這次新加入（外婆），希望她們在天上聽到孫子得獎很高興。」

笑說和粉絲鬧緋聞

盧廣仲奪獎，「國師」唐綺陽在臉書祝賀，預祝「等你有緋聞上報」、「接下來就是談戀愛了」，他聞言笑回：「跟現場大家來個緋聞。」至於現在是否有對象，他說不知道桃花運是不是都用在得獎上了。

(中國時報)

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