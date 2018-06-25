蕭煌奇遺憾吳申梅落馬

2018年06月25日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蕭煌奇奪下金曲台語歌王，昨凌晨舉辦慶功宴。（陳俊吉攝）飲酒過量

蕭煌奇奪下第29屆金曲獎最佳台語男歌手，23日舉辦慶功宴，4度封王的他，締造台語歌王獲獎次數最多的新紀錄，他表示從金曲第14屆參加至今，現在已用平常心看待，反而想多鼓勵台語新秀，他原先相當看好許富凱會得獎，不料竟是自己奪得，他說：「我有鼓勵許富凱，不要氣餒。」

蕭煌奇對於《人生我敬你一杯》未拿下台語最佳專輯獎表示很可惜，「我付出100倍努力，真的花很多的時間、力氣。」至於談到10萬元的金曲獎金，他表示將犒賞員工赴北海道旅遊，並直說：「10萬不夠，我再貼，沒什麼。」

他替愛徒吳申梅製作專輯《咱攏要幸福》未能拿獎，他為吳申梅喊冤：「我真的不懂！很意外。」連黃韻玲都大讚她是「江蕙接班人」，不過他表示沒聽其他入圍台語女歌手的作品，不敢懷疑評審，強調「尊重金曲獎的遊戲規則」。

本屆台語歌后由張艾莉奪得，慶功宴上，她與父母一同歡慶，而她得獎時，在台上忍住將潰堤的淚水，事後表示聽到自己得獎非常意外，因她原先很看好吳申梅，認為吳的專輯《咱攏要幸福》很強，沒想到自己獲獎，「我真的沒有預料到會這樣。」

爸媽坐台下眼眶溼

她的父母在台下也相當感動，眼眶都溼了，張爸爸透露看到女兒得到肯定，今年出道10周年總算寫下有新的里程碑。而她要用金曲獎金犒賞家人，她也要放鬆，「從金曲入圍到典禮，這一個月我好緊繃，終於可以休息。」

張艾莉目前在台北自閉症協會教唱歌，工作重心是當歌唱老師，被問到封后是否把身分轉變回歌手，她表示現在仍很喜歡當老師，想幫助更多唱歌、愛音樂的朋友。

(中國時報)