頑童噴戲胞拿完金曲拚金馬

2018年06月25日 04:11 中國時報 徐桐炘 ）

頑童MJ116以專輯《幹大事》獲得金曲獎最佳演唱組合獎，團員大淵說前幾天緊張到胃都糾在一起，3人拿獎後感謝彼此，「兜在一起已經超過10年，是很可貴的事情。」出道10年第2次入圍，終於受到金曲青睞，瘦子笑說：「以為第2年就（可以）拿到！」但他們從未想過放棄音樂之路，不改愛開玩笑風格回應：「反正都有賺！」

頑童8月將在小巨蛋連開3場演唱會，擔心粉絲有更高期待？他們互相擊掌信心回應：「我們本來就很屌，沒有在擔心，每次表演都是100％給觀眾。」3人雖不善言詞也不怕演唱會冷場，用自然態度面對歌迷。團員為演唱會鍛鍊體力，大淵健身、游泳、還努力戒菸，小春作證2個月沒見大淵吸菸，大淵還想增加訓練強度，卻被瘦子嗆：「是2個星期前的事情嗎？」

瘦子最近忙在木柵開設酒吧，原是和朋友小酌的場所，「但又想要有個主軸，比較有意義。」有機會發展成年輕音樂人的表演空間，瘦子坦言除了音樂事業，目前更朝夢想中的「商務人士」邁進，3人也不排除各自創作，「頑童現在狀態很棒，但都有自己想做的東西。」

大淵和小春則有意挑戰演戲，2人在慶功宴現場一搭一唱「戲胞」發作，喊話歡迎劇本和角色找上門，「拿完金曲還要拿金馬，得雙金！」頑童「幹大事」演唱會購票詳情請洽本色音樂官網及本色購票系統。

(中國時報)