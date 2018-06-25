老蕭苦練才藝學漆畫噴淚

2018年06月25日 04:11 中國時報 林淑娟 、林彥君 報導、林彥君

蕭敬騰在金曲獎頒獎典禮上表演的手影戲令人讚歎。

蕭敬騰以漆畫畫出特別貢獻獎得主蘇芮，令觀眾嘖嘖稱奇。

蕭敬騰（老蕭）跨界主持金曲獎頒獎典禮，用心展現才藝、清新獨特的主持風格和演唱功力一樣受好評。他24日凌晨出席慶功宴時坦言，「手影戲」和「漆畫」表演是給自己的大難題，在練習數百次後終於成功的那一刻，自己也飆淚。雖然外界讚譽有加，連吳宗憲都為他打95高分，但老蕭揚言要「退休」，短期內都不再考慮主持。

蕭敬騰說，找他主持如果只是要單純講話串場，就失去意義，「要我講話就不要找我，我真的沒讀什麼書！也不可能比專業主持人講得好，再順都沒有他們好，這不是我想要的，也不是我的個性。」所以他為金曲獎想了很多Idea，最後選用手影戲和漆畫這兩個曾讓他欣賞完非常感動的表演。但他提出後，所有人都覺得不可能，抱持懷疑態度主要是擔心他沒時間準備，因為他在典禮前10天才忙完所有工作回台，全心準備金曲獎。每天不眠不休狂練習，短短一周暴瘦4公斤，「瘦到骨頭都快穿出來了。」

把功勞歸功於團隊

除了手影戲狂練數百次，漆畫也至少練習畫了100幅以上，練習時，每畫完一張，還要用抹布擦掉重來，「右手擦累了換左手，擦到雙肩都很痠痛。」當終於成功畫出來的瞬間，他真的哭了。但他也扼腕，正式演出時因為緊張、手太抖，沒能在音樂結束時剛好翻轉畫板，大約晚10秒。

對於外界稱讚，老蕭謙虛表示開心且榮幸，但他一個人做不了那麼多，絕對是有團隊設計的每一個精彩環節配合，才有大家期待的完美呈現。幾乎體力透支的他說自己不輕易喊累，「但我現在真的很想睡覺，想好好吃一頓飯、好好運動、打電動！」已成功跨界拍電影又主持金曲獎，下一步要挑戰什麼？他笑說，短時間內沒有要挑戰什麼，「不需要，想好好做自己該做的事，多吃一點、胖一點。」

吳宗憲誇他才藝多

吳宗憲昨錄《小明星大跟班》前誇老蕭主持風格幽默，沒太多包袱，「才藝這麼多，他的尷尬也變成好玩。」卻又話鋒一轉：「老蕭好好加油，這次有好的開始，我相信，以後你要多把心力放在歌唱上。」被笑擔心老蕭來搶主持飯碗。

(中國時報)