雙孔劉拍廣告招認2倍價

2018年06月25日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

孔劉在廣告過足戲癮，首次挑戰演AI機器人（後）。（取材自YouTube）

韓國男星孔劉第3度蒞臨寶島，24日以代言人身分為手機活動站台，一上台先用中文自我介紹，更主動和手機品牌董事長親密搭肩合照，主持人黃子佼開玩笑說：「可見這次合約談得一定非常好！」此次在代言廣告裡一人分飾兩角，一個是本色演出，另一角則飾演AI機器人，黃子佼犀利問：「酬勞有沒有2倍呢？」孔劉老實回應：「的確是一般廣告的2倍價格！」

昨天氣悶熱，孔劉汗流浹背，連換3件上衣才完成見面會，但他適時給予福利，笑稱太熱突然解開襯衫2顆釦子，隱約露出胸膛，影迷瞬間尖叫，更因擔心「腋下溼透」不好和粉絲互動，換上短袖T恤後和20多位「孔太太」擊掌擁抱。

提前慶祝生日

儘管孔劉一臉都是汗，男神魅力不減，被讚愈活愈年輕，他害羞噘了嘴，甜說：「不是為了外在而練肌肉，是為了長久和粉絲互動。」他分享年輕祕訣：「雖然別人看來可能有點不懂事，但保持天真和良好生活習慣，像孩子一樣（Like a child）。」

1年半未推出新作，他表示因《鬼怪》大受好評，現正謹慎選擇電影或戲劇，「來台之前正在和公司開會討論作品，大家也可以推薦參演的作品理念和角色！」

7月10日是他39歲生日，主辦單位為他提前慶祝，事先請粉絲彩排舉字卡，可惜小凸槌，因場地問題無法呈現賀詞，黃子佼趕在活動開始前改請粉絲以英、韓文演唱生日快樂歌，最後以慶生完美落幕。

(中國時報)