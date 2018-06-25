韓系美妝善變 制霸亞洲

2018年06月25日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

2.女星申敏兒擔任IOPE艾諾碧代言人，御膚雙效隔離防曬棒上市。（IOPE提供）

3.李聖經最愛蘭芝玫瑰光雙效氣墊粉霜。（蘭芝提供）

4.李鍾碩代言韓國美妝自然發酵保養品su:m37°甦秘。（su:m37°提供）

資深彩妝大師Leslie分享彩妝趨勢。（Leslie提供）

雪花秀潤燥精華亮采噴霧50ml，1200元。（雪花秀提供）

李聖經在韓劇「About Time」使用蘭芝玻璃誘光蜜脣膏#4少女蜜桃。（蘭芝提供）

Bobbi Brown光澤眼頰小臉盤15g，2300元。（Bobbi Brown提供）

IOPE水潤光透氣粉底長效粉霧升級版SPF50+PA+++，1500元。（IOPE提供）

為何韓系彩妝能制霸亞洲？甚至在全球彩妝圈也能喊水結凍呢？原因就在於他們擅於吸收歐美彩妝的前衛時髦，但轉化為消費者日常可運用的呈現方式，並且產品設計也更有趣方便，增快了擴散速度；近期讓原本彩妝帶動風向的歐美系彩妝，都得跟風推類似產品或找韓星代言。

貼近消費者 帶動流行

深耕業界20年資深彩妝名師Leslie表示，很多韓國妝容，其實在時裝伸展台上早就出現過，只是韓國把它發揚光大，把歐美的成熟妝感，轉變成亞洲人喜愛的青春感，並且透過一些流行關鍵詞彙，讓流行彩妝走進消費者生活之中，自然能帶動銷售，也讓韓國成為亞洲流行龍頭。

Leslie也說，韓系彩妝影響力關鍵在娛樂產業，影視魅力與流行結合，讓影響力發酵，讓很多粉絲在追星、追劇的過程中，進而認同價值觀，「除非有新文化崛起，不然韓國還會夯很久。」就像台灣彩妝一直受不同文化影響，從歐美、日本再到韓國，當文化正在強大，就會帶動跟風。

歐美品牌紛紛跟進

韓國在包裝、實用功能的設計速度很快、創意也快，讓亞洲彩妝師耳目一新，跟著帶動趨勢；最明顯的，就是歐美彩妝用的修容、打亮盤，到了韓國就變身修容棒、氣墊修容，還有各種可愛的彩妝包裝；歐美流行多年的脣彩，更是由韓國帶動繽紛色彩大興，過往紅脣對亞洲人來說已是濃妝，現在還有玫瑰色、髒髒色等，甚至韓國還推動咬脣妝、平眉畫法，讓彩妝變得好玩。

韓系彩妝興起，甚至讓歐美品牌逆向學習。韓國帶動的氣墊、BB等1罐萬用的素顏霜，都造成歐美各品牌跟進；品牌也競相置入韓劇女主角，最近一波甚至連代言人都找韓星擔綱，像好萊塢彩妝師同名品牌laura mercier找來韓劇《LIVE》女主角鄭有美擔任品牌大使，搶搭哈韓熱潮。

(中國時報)