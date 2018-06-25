愛馬仕 詮釋隨興的優雅

HERMES愛馬仕2019春夏男裝選在枝葉扶疏的歐式庭院內發表。（CFP）

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中國時報
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皮革腰包完整本季愜意瀟灑的迷人造型。（CFP）
融入H型標誌的涼鞋，完整本季愜意瀟灑的迷人造型。（CFP）
針織衫和使用科技布料製成的連帽外套，在大膽色塊的拼接下，顯得格外亮眼。（CFP）
伸展台上正熱的運動元素，在本季變為長褲腰間的抽繩綁帶和螺紋褲管上的拉鍊細節，搭配染上漸層色調的包款，達成清新的整體視覺感。（CFP）

巴黎微涼的夏夜中，HERMES愛馬仕用鮮明的色調，在枝葉扶疏的歐式庭院內，送上2019春夏男裝系列的微醺特調。維繫品牌一貫的優雅調性，男裝設計師Veronique Nichanian自細節著手，不經意釋放出紳士裝著中的隨興態度。

大膽色塊亮麗搶眼

代表品牌的愛馬仕橘，與鮮黃、霧紫一同撐起了開場的主調，穿插中性的米白、卡其和咖啡色調，一如既往在視覺上就先讓人通體舒暢。伸展台上正熱的運動元素，在Nichanian手裡變為長褲腰間的抽繩綁帶和螺紋褲管上的拉鍊細節，針織衫和使用科技布料製成的連帽外套，在大膽色塊的拼接下，亦顯得格外亮眼。

專精於皮革的世家，也把看似蛇皮般的紋路用於上衣圖騰中，搭配清爽的短褲和融入H型標誌的涼鞋，完整本季瀟灑的迷人造型。大型的皮革旅行袋和腰包，則染上彷彿極光般的漸層藍綠色調，亦或用帆布上的線條隱約帶出速度感。

以自己時尚節奏向前行

秀場空間中，用曬衣繩掛起白襯衫、背心，像是暗示著要讓男人拋下拘束，輕鬆做自己。如同本季看似渾然天成的系列，行雲流水中卻早已烙印著愛馬仕難以消除的形象符號，做為一個擅長以自己節奏演繹時尚步調的品牌來說，在現今瞬息萬變的產業中，其最大的優勢正是這種愜意前行的穩定度。

(中國時報)

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