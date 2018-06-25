上海寶格麗酒店開幕 群星助陣

2018年06月25日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

上海寶格麗酒店旁是百年歷史的上海總商會大樓。（Bvlgari提供）

上海寶格麗酒店開幕，總經理Vincent Billiard（左起）、導演馮德倫、女星鄭秀文與寶格麗全球總裁Jean -Christophe Babin與會。（Bvlgari提供）

寶格麗Serpenti系列蛇紋木鑲鑽項鍊，約560萬元。（Bvlgari提供）

寶格麗Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作時間為2005年。（Bvlgari提供）

寶格麗總裁將上海寶格麗酒店比喻為項鍊上的第六顆紅寶石，圖為BVLGARI Giardini Italiani彩寶項鍊。（Bvlgari提供）

鄭秀文配戴寶格麗Serpenti系列項鍊出席上海電影節開幕酒會。（Bvlgari提供）

導演馮德倫配戴寶格麗Octo腕表和戒指出席上海電影節開幕酒會。（Bvlgari提供）

寶格麗品牌代言人吳亦凡Kris Wu配戴Heritage古幣項鍊與Heritage典藏腕表出席上海電影節開幕酒會。（Bvlgari提供）

寶格麗頂級奢華飯店再下一城，落腳充滿復古風情與摩登時尚的上海，20日正式舉辦開幕派對，邀請品牌代言人吳亦凡、鄭秀文和導演馮德倫出席，並在前一天在酒店舉辦上海國際電影節開幕酒會，連續兩天的慶祝活動，為寶格麗飯店旗下的第六顆璀璨寶石更添璀璨光芒。

上海寶格麗酒店位於華僑城蘇河灣區，早在一年前就已對外試營運，直到現在才正式舉辦開幕派對，由寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin親自主持盛會。寶格麗酒店位於寶格麗大樓的頂端8層，緊鄰大樓的是已有百年歷史的上海總商會大樓，摩天大樓與上海傳統紅磚樓房彼此對應，古今交映，更添風情。

寶格麗全球總裁Jean -Christophe Babin指出，寶格麗短短一年內接連在北京和上海開設二家飯店，突顯品牌對大陸市場的重視。他並以項鍊比喻旗下的奢華酒店，上海寶格麗酒店就像是項鍊上的第六顆璀璨寶石，且是一顆珍貴的紅寶石。

(中國時報)