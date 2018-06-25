二輪車房車 致敬輝煌賽事

Vespa特有的引擎設計，博物館藉由解剖實車來展示給民眾了解。（PIAGGIO GROUP提供）

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中國時報
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PIAGGIO博物館是利用早年模具部門的廠區建立，裡面有超過250件展品，是目前義大利最有規模的兩輪車博物館。（PIAGGIO GROUP提供）
VOLVO去年在葡萄牙FIA WTCC比賽中獲得雙冠軍，這使得Polestar Cyan Racing能夠保持世界冠軍頭銜。（VOLVO提供）
New Volvo S60 Polestar Engineered為T8車款全新開發的雙引擎插電式混合動力汽車，原本在進氣壩的圖案與色彩也換成新仕樣。（VOLVO提供）
VOLVO當年出奇招，由Rickard Rydell開著850 Estate旅行車參加BTCC賽車，雖不被看好卻成功搏得最多媒體版面。（VOLVO提供）
Rickard Rydell於1994年開著VOLVO 850 Estate旅行車參加BTCC賽車。他回憶：「20年一下子就過去了，回顧過往，我們在正確的時間做了最正確的事。」（VOLVO提供）
博物館展示著1951年國際6日2輪越野拉力賽，由Cau Giuseppe所騎編號94的Vespa Sport Sei Giorni奪得金牌。（PIAGGIO GROUP提供）

最近試到Volvo V60 Polestar與Vespa GTV 300 Sei Giorni，兩車看似毫無關係，唯一的共同點是車廠對輝煌賽車歷史的致敬之作，更精彩的是，兩車的前身在當年都不是比賽的主流規格，卻能靠著扎實的造車能力，成功搏得世人關注。

Vespa限量版 紀念9金戰績

在二輪競賽中，「6日越野拉力賽」可追溯至1903年成立的Auto Cycle Union採用的年度車輛及機車耐用度測試方法，後來這項耐用度測試又納入國際摩托車賽車協會（FIM）的賽事規範，於是國際6日2輪越野拉力賽就此誕生。

這項橫跨數國、長達數百公里的比賽，對車輛是最嚴苛的考驗，能夠順利完成比賽的車輛，不但證明車身剛性、引擎耐用度，也證明車廠的設計能力非常強，不過當時是以跨坐型的打檔車為主，但Vespa卻以不利越野的速克達車型參賽。

1951年在義大利瓦雷澤舉辦的第26屆6日越野拉力賽，包括BMW、Ducati、Triumph等知名品牌共239台參賽，最後只有145台完賽，將近4成沒能克服考驗，令人驚豔的是，其中Vespa的12台賽車就有9台拿到金牌，同屬速克達的Lambretta參賽6台，僅獲1金1銅，這屆比賽成為Vespa品牌史上最驕傲的時刻。

Vespa將當年的「戰車」Vespa Sport Sei Giorni送進PIAGGIO博物館收藏，今年Vespa總代理太古運通引進GTV 300 Sei Giorni並於台北新車大展亮相，此車即是Vespa為了向1951年比賽中技壓群雄、拿下9面金牌的Vespa Sport Sei Giorni致敬而推出的限量版。

Volvo 850 連霸房車錦標賽

Volvo V60 Polestar來頭不小，這得溯源自1996年，Polestar Racing首次與Volvo合作，至今不僅維持賽事活動及技術支援的合作模式，從過去改裝Volvo 850、S40、S60等車款參賽外，2008年也推出共同研發以改裝C30的引擎、電子系統和空氣動力組件，成功調校出的競賽車款，後來成為Volvo集團的成員之一。

最為人津津樂道的是，在以房車為主的賽事中，Volvo卻能以850旅行車型拿下1996、1997年STCC瑞典房車錦標賽的年度總冠軍。後來Polestar Racing在2009年成為Volvo 官方指定性能升級的合作夥伴。2015年Volvo汽車集團將Polestar併入旗下，持續投入賽車相關研發與競賽，參與STCC、澳洲V8 Supercars賽事和WTCC世界房車錦標賽。

(中國時報)

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