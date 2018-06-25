心上人出現了！

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中國時報
郭箏

十八歲小伙子的心臟為何會突然加速跳動，為何會像挨了一棒的毛毛蟲似的縮成一團，實在毋須多做解釋；其中敏感、纖細、崇高、聖潔的部分，更無法一一剖析。

「我終於明白我來到世上是要幹什麼了！」莫奈何在心中嘶喊。

當一個小伙子忽然感到自己變成了一條河流，不顧一切的向前流去，拚了命也要把對方完完全全的溶入自己身體裡面，如果不能，便寧可讓自己撞碎在礁岩上。我們當然不願成天說些刻薄話，但此時此刻，我們卻不得不做出以下嚴肅而莊重的結論──這傢伙他娘的完蛋了！

莫奈何的蠢相看在任何人眼裡，都不難明白他心中正在想些什麼。

那少女心中有氣，離得他遠遠的。

父親自我介紹：「老漢梅琴鶴，這是小女梅如是。」

梅如是！

這會是莫奈何將來在臨終前留在腦海裡的最後三個字。

「項大俠剛才的那一劍，真讓老漢大開眼界。」梅琴鶴由衷讚嘆。

項宗羽淡淡一笑：「那不是在下的劍術好，只是這柄劍好。」

梅如是依偎在父親身邊，忍了許久，終於忍不住，輕盈盈的開聲道：「項大俠，小女子有個不情之請，還望項大俠見諒。」

項宗羽禮貌點頭：「請說。」

「可否借項大俠的劍一觀？」

項宗羽微微一怔，對劍有興趣的女子可不多。二話不說的把劍遞了過去。

梅如是左手將劍一領，右手順勢拔劍出鞘，再拈起左手二指在劍身上輕輕一彈。

劍身發出「錚」地一聲清音。

梅如是臉上浮出驚羨之色，立時還劍入鞘，雙手奉還，並行了個萬福禮：「多謝項大俠了我生平夙願。」

項宗羽這一輩子不知面對過多少絕頂高手，卻從來沒有這麼驚訝、意外過。

所謂「行家一出手，便知有沒有」，見她領劍、順劍、拔劍、彈劍、收劍的手勢，顯然是個大大的行家。

這位二十歲不到的姑娘，難道竟是個武林高手？

梅琴鶴笑道：「項大俠莫見怪，我這閨女自幼什麼都不喜歡，就是喜歡賞劍，後來就執意要當個鑄劍師，老漢怎麼也阻止不了，只好……嘿嘿，順其自然了。」

這樣一位看似弱不禁風的絕世美女竟是個鑄劍師？

莫奈何緊盯著她，又呆了。（待續）

(中國時報)

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