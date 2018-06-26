王提醒柯 做人要有信用

台北市長柯文哲（左圖）日前拜會前立法院長王金平（右圖），傳出柯形容「小英現在是被太后、太子掌控」，王金平表示「內容不便多說」。柯文哲25日受邀參觀學生英語會話教學觀摩時，剛一坐下就打了一個大哈欠。對於媒體追問是否有講「太子」、「太后」，他表示私底下聊天的話，轉一手再轉一手，就誇大了。（季志翔、黃世麒攝）

友善列印
中國時報
楊佳穎、／台北報導

2018縣市長選戰逼近，各黨參選人積極拜票請益，台北市長柯文哲日前拜會前立法院長王金平，據說，柯談及與民進黨合作破局時，以「小英被太后（陳菊）、太子（新潮流）掌控」來形容。不過，王金平昨面對詢問，淡回「兩人會談內容不便多說」，但他有提醒柯文哲，「一定要建立信用，讓人家能信任。」

蔡被太后掌控？ 姚批柯搞分化

對於柯王會談，柯文哲不願正面回應，但也未否認，僅表示私下聊天的話，轉一手再轉一手，就會被擴大解釋。

面對詢問現在還想得到蔡英文的支持嗎？柯大嘆一口氣說：「我也不曉得，且戰且走。」他認為，每個政黨都有派系問題，沒辦法，但他還是老話一句，朋友要多、敵人要少，最終投票的還是市民。

民進黨台北市長參選人姚文智獲知後，回應頗激烈，怒批柯：「難怪大家說他是暗黑力量，才剛鬥完北農總經理吳音寧，現在又準備鬥民進黨」，開始講些歪理，分化民進黨。姚文智指出，柯市長不斷操弄藍綠、操弄政治鬥爭，大家都看得很清楚，柯市長說的是不是事實，大家心裡都有一把尺。

柯不可信賴 綠營無法與他合作

姚文智表示，柯文哲所說的太后與太子掌控蔡英文，都是「見縫插針」，刻意挑起爭端；民進黨之所以沒辦法與柯合作，就是覺得他不可信賴，柯走錯了政治方向，「有一股大家說的暗黑力量不斷在背後挑起藍綠爭端，社會所形容的藍綠鬥爭，其實這兩年大部分都是柯市長挑起。」

柯文哲已陸續拜會包括親民黨主席宋楚瑜在內的藍綠大老，2月時，柯已會過王金平，柯當時大讚王是「中華民國現代史活字典」，並勸王快寫回憶錄。

端午節後，6月19日，柯文哲二度向王金平請益，並在兩人會談中表示白綠合作破局，總統府祕書長陳菊、民進黨新潮流系對蔡英文總統影響甚大，還形容「小英現在被太后、太子掌控」。

柯請益 王：他清楚我百分百挺丁

王金平昨日受訪僅表示，柯文哲是來請益過去如何處理立法院的重大事情，相談1個多小時，「只喝茶，連餅乾都沒有。」

王金平提點柯文哲，一定要建立信用，他之以被朝野委員信任，是因為講任何話都會實現，不分大小，不論在野或執政都要給予尊重，協調各種法案或議程才能順利達成。

柯王相談甚歡，會不會讓丁守中「吃醋」？王金平笑說「他有什麼好吃醋」，該協助的當然協助他，而且柯文哲又沒有來請求支持，雙方也沒談到任何競選相關事情，「反正他很清楚我是絕對100％支持丁守中」。

(中國時報)

新聞透視－裂解綠營基層 柯棄保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。