王提醒柯 做人要有信用

2018年06月26日 04:10 中國時報 郭建伸 、 林縉明 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

2018縣市長選戰逼近，各黨參選人積極拜票請益，台北市長柯文哲日前拜會前立法院長王金平，據說，柯談及與民進黨合作破局時，以「小英被太后（陳菊）、太子（新潮流）掌控」來形容。不過，王金平昨面對詢問，淡回「兩人會談內容不便多說」，但他有提醒柯文哲，「一定要建立信用，讓人家能信任。」

蔡被太后掌控？ 姚批柯搞分化

對於柯王會談，柯文哲不願正面回應，但也未否認，僅表示私下聊天的話，轉一手再轉一手，就會被擴大解釋。

面對詢問現在還想得到蔡英文的支持嗎？柯大嘆一口氣說：「我也不曉得，且戰且走。」他認為，每個政黨都有派系問題，沒辦法，但他還是老話一句，朋友要多、敵人要少，最終投票的還是市民。

民進黨台北市長參選人姚文智獲知後，回應頗激烈，怒批柯：「難怪大家說他是暗黑力量，才剛鬥完北農總經理吳音寧，現在又準備鬥民進黨」，開始講些歪理，分化民進黨。姚文智指出，柯市長不斷操弄藍綠、操弄政治鬥爭，大家都看得很清楚，柯市長說的是不是事實，大家心裡都有一把尺。

柯不可信賴 綠營無法與他合作

姚文智表示，柯文哲所說的太后與太子掌控蔡英文，都是「見縫插針」，刻意挑起爭端；民進黨之所以沒辦法與柯合作，就是覺得他不可信賴，柯走錯了政治方向，「有一股大家說的暗黑力量不斷在背後挑起藍綠爭端，社會所形容的藍綠鬥爭，其實這兩年大部分都是柯市長挑起。」

柯文哲已陸續拜會包括親民黨主席宋楚瑜在內的藍綠大老，2月時，柯已會過王金平，柯當時大讚王是「中華民國現代史活字典」，並勸王快寫回憶錄。

端午節後，6月19日，柯文哲二度向王金平請益，並在兩人會談中表示白綠合作破局，總統府祕書長陳菊、民進黨新潮流系對蔡英文總統影響甚大，還形容「小英現在被太后、太子掌控」。

柯請益 王：他清楚我百分百挺丁

王金平昨日受訪僅表示，柯文哲是來請益過去如何處理立法院的重大事情，相談1個多小時，「只喝茶，連餅乾都沒有。」

王金平提點柯文哲，一定要建立信用，他之以被朝野委員信任，是因為講任何話都會實現，不分大小，不論在野或執政都要給予尊重，協調各種法案或議程才能順利達成。

柯王相談甚歡，會不會讓丁守中「吃醋」？王金平笑說「他有什麼好吃醋」，該協助的當然協助他，而且柯文哲又沒有來請求支持，雙方也沒談到任何競選相關事情，「反正他很清楚我是絕對100％支持丁守中」。

(中國時報)