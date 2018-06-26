外資撤出 亞幣競貶戰開打

2018年06月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易大戰持續升溫，意外點燃亞洲貨幣的競貶引信，新台幣昨日連續三個交易日貶值，終場貶9.6分，以30.403元對1美元作收，創去年10月初以來新低價。匯銀主管表示，外資資金明顯自亞洲撤出，帶動股匯雙殺，對整體金融市場的穩定度增添變數。

韓元貶幅各國之冠

陸美貿易戰一波未平、一波又起，且從貿易戰擴大至貨幣戰，中國人民銀行閃電祭出「定向降準」反制，頗有為發動貨幣戰爭暖身的味道，加上人民幣呈現重貶格局，拖累新台幣匯率在內的主要亞洲貨幣紛紛挫跌。

以昨日為例，人民幣大貶0.42％，鄰近的韓國、台灣都感受到壓力，向來升貶不輸人的韓元，昨日對美元狂瀉0.88％最高，是人民幣的2倍之多，擺出備戰且不怯戰的架勢，收盤時價位改寫逾7個月來低點，逼車台幣。

日圓避險獨步走揚

環顧其他亞幣，除了日圓因避險需求獨步走揚外，幾乎都被影響。新台幣上周有2個交易日貶幅超過1角，昨日再貶9.6分，貶幅其實也相當接近1角，泰銖、馬來西亞令吉、新加坡幣、菲律賓披索都加入戰局，情勢緊張。

「現在是看人行怎麼出招了」，匯銀主管說得直接，美國肆意發動貿易戰，逼得大陸不得不反擊，人民幣貶破6.5元對1美元關卡，創今年新低，但如果拉長到整個月來看，近2％貶幅還落後韓元甚多，代表還有本錢續貶。

匯銀主管分析，從台北股市已經感受到外資持續撤離的局面，如果亞幣競貶成真，一發不可收拾，等於告訴外資先走先贏，這將在亞洲外匯市場上演多殺多戲碼，不只台灣，亞洲股匯市都可能出現「雙殺」慘況。

央行放手台幣續貶

外匯交易員認為，如果把因月底出口商作帳拋匯因素排除，新台幣早就貶值超過1角，「外資其實就是，在股市賣多少就匯出多少」，且就中央銀行的立場，新台幣主要看韓元、另外也參考人民幣匯率，就更不可能阻貶。

「看起來很悲觀啦！」外匯交易員說，這波貿易戰下來，大陸多半是見招拆招，如今連人民幣匯率都端上檯面當武器，代表對美國的予取予求已經到了難以容忍的地步，想當然耳將拖鄰國下水，亞幣競貶似已成定局。

(中國時報)