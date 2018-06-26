台積電貼息 台股跌破半年線

2018年06月26日 04:11 中國時報 呂淑美 、 王淑以 ／台北報導 ／台北報導

台股概況

台積電昨（25）日除息行情失靈，法人亦賣超台股107億元，使得台股一舉跌破季線、半年線及10800點三大關卡，恐回測年線10710點支撐。法人指出，大型權值股除息蒸發指數，壓抑台股漲升空間，今日國泰金、富邦金填息走勢將成為今年填息行情的另一風向球。

金控雙雄填息行情可期

台積電昨日除息行情失靈，本周四將除息的南亞科收盤重挫6.49％，棄息賣壓沉重，市場對於今日將除息的國泰金、富邦金均寄以厚望，法人認為，受惠於升息利多，金控雙雄填息行情可期，台積電未來也有補填息的機會。

台積電昨日除息8元，將於7月19日配發2074億元現金股息，影響台股指數69點，再加上外資昨日賣超上市大型權值股，賣超達90億元，造成加權指數昨日摜破10800點整數大關。八大官股券商則逢低護盤買超20億餘元，光是買超台積電就5.17億元。

金控雙雄國泰金及富邦金今日將各除息2.5元、2.3元，預估將各發放314.08億元及235.37億元，對今天指數影響也各有10.48點、7.85點，合計蒸發超過18點。

棄息是短期 法人仍看好

台積電昨日除息，市場原本對填息行情有許多期待，然昨日開盤後16分鐘，賣盤即大舉湧出，隨即翻到盤下，終場以218元、下跌1.5元作收，外資昨日持續賣超1.18萬張，連自營商都加入賣超行列，造成台積電收盤呈貼息走勢。

不過，法人對台積電未來填息之路仍不看淡，統一投顧董事長黎方國指出，台積電昨日除息行情表現不振，主要是受到全球股市不佳的影響，但未來一季填息的機率還是很高，看好較早除息，例如7月中旬前除息的個股，未來都有機會展開填息。

外資買盤有機會回頭

第一金投顧董事長陳奕光也認為，台積電棄息、貼息走勢，應都只是短期情況，在7月6日美國對大陸課徵貿易關稅之後，預期外資買盤有機會回頭。

國泰金、富邦金昨日各以55.6元、53.2元作收，跌幅各是0.71％、0.93％。三大法人昨日對國泰金都是站在買方，合計買超近5千張，外資對富邦金小賣超300多張，但三大法人合計買超3500張。

黎方國表示，看好今天國泰金、富邦金除息行情，主要因現金殖利率各有4.5％、4.32％，且金融股受惠於升息題材。

(中國時報)