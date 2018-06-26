外資股利稅率調高 高殖利率誘因不再

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中國時報
／台北報導

今年起外資股利稅率調高至21％，加上美國加速升息、中美貿易戰電子股成重災戶，3大利空導致電子股高殖利率題材誘因降低。觀察外資第二季來賣超前十大股，清一色集中在電子股，買超前十大股僅偏愛傳產及金融股。

外資近半年來已賣超2383億元，光第2季迄今就賣超1693億元，占比達71％。另外資第二季棄養前十大股為台積電、鴻海、國巨、廣達、和碩、台達電、遠傳、中華電、台灣大及友達，合計賣超共達1719億元，超過第二季迄今賣超的總合。其中，第二季外資賣超台積電861億元，占了總賣超金額的一半以上，加上賣超鴻海243億元及賣超國巨193億元，合計這三檔就達到1300億元。

第一金投顧董事長陳奕光指出，中美貿易戰從3月開打，電子股首當其衝，台股雖有4.42％的殖利率，但相對於美國近來加速升息，10年期公債殖利率飆高至3％以上，加上還要承受匯差損失，以及外資今年起股利所得稅率調高1個百分點至21％，都使台股高殖利率誘因大幅降低。

富邦投顧董事長蕭乾祥也表示，美國升息造成強勢美元，使得國際資金大舉從亞股流出，台股匯出逾70億美元，未來美國將持續升息，造成利差縮減；另中美貿易戰引發市場不安，也使外資流出情況尚未見緩和。

外資第二季最愛前十大股則有台泥、華新科、富邦金、台化、南亞科、南亞、亞泥、統一、開發金及國泰金等，除了華新科及南亞科為電子股外，多數分散在台塑集團龍頭股、水泥雙雄、金控雙雄及食品股龍頭。

蕭乾祥說，外資第二季加碼傳產及金融股是可以想像的，金融股受惠於美國加速升息，傳產股也各有旺季或漲價題材。陳奕光也分析，水泥、塑化等原物料股，有通膨蠢蠢欲動題材，金融股有美國升息利多加持。

展望台股後市，陳奕光表示，據MSCI統計，2008年全球股市市值為14.7兆美元，但到今年5月已來到46.4兆美元，激增2倍多。巴克萊統計，同期間，全球債市規模從26兆美元成長至49.36兆元，成長約9成，顯示股市漲幅已大。

(中國時報)

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