大摩看衰台幣 第3季下探31.2元

2018年06月26日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美兩頭大象相爭，台幣被迫加入競貶戰場，根據摩根士丹利提出的最新預報，全面下修新台幣的匯率預測，由原本看升的，180度大轉彎至看衰，第3季底甚至喊出31.2元對1美元的超低價，震撼外匯市場。

大摩上周五發布外匯報告，由於正直陸美貿易戰的敏感時刻，相較於國內預測機構對台幣向來閉口不答，這份報告不只挑明預測，還直指新台幣貶破30元後，會再貶破31元，由於數字預測得觸目驚心，引發央行重視。

事實上，大摩原本預期，新台幣匯率最高價將落在下半年，有可能來到28.3元的高點，這個數字甚至比前央行總裁彭淮南上任前，1997年10月16日收盤價的28.518元還要高，這「天險價」在彭淮南任內，也沒有升破過。

與原本看升台幣的樂觀來比，昨日這份報告幾乎大逆轉，除了今年第3季從原本的29.6元變成31.2元，第4季也從原本的29.3元變成30.8元。這是因為年底向來是企業拋匯旺季，大筆資金匯回作帳，推升新台幣匯率。

對於大摩開出第一槍，在匯市打滾超過20年的交易室老鳥說，大摩的預測聽聽就好，因為根本沒人知道美國總統川普的下一步是什麼，怎能輕易地預測明年匯價，不用太相信啦！

事實上，大摩過去幾次預測新台幣多屬「升時喊升、貶時喊貶」。2015年亞洲掀起貨幣競貶賽，大摩認為歐洲與亞洲經濟關聯度高，QE2啟動後，歐元貶值，亞幣貶壓頗重，台幣對美元匯率下探36元，最後並未成真。

面對大摩唱衰的前例，時任央行總裁的彭淮南還在立院回嗆，「這種漫天喊價沒意義，匯率是由市場決定」，並在記者會說，外資有時公布預測報告具有目的性，一方面喊價，一方面又在市場逆勢操作，看看就好。

匯銀主管認為，台灣是因為央行總裁彭淮南任內管得嚴，所以比較少發佈預測，「若要比聳動，其實都可以喊得比大摩凶」，再者若去看大摩修正前的數字，其實「大逆轉」好像也順其自然，喊就喊了，反正不用負責。

(中國時報)