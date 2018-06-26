人民幣連8貶 吐回年內漲幅

2018年06月26日 04:11 中國時報 黃欣 ／綜合報導 ／綜合報導

伴隨中美貿易衝突擴大，人民幣匯價急瀉已引發市場諸多疑問。在岸人民幣匯價昨（25）日續挫274個基點，來到今年新低，抹去今年全部漲幅，離岸匯價也連貶8天，創下2016年以來最長連跌紀錄。分析指出，近來市場對於人民幣走勢預期，已開始轉為悲觀，恐將引發新一波貶值壓力。

中國人民銀行昨設定人民幣兌美元中間價至6.4893元，貶幅0.14％，續創5個半月新低。交易員表示，中美貿易爭端憂慮下促使市場購匯情緒升溫，在岸價因而大幅走低，盤中一度重挫逾380個基點，下午收盤前雖略有拉回，但仍貶破6.5元，收在6.5240元，單日跌幅0.42％。離岸人民幣匯價更在短短8個交易日貶值逾1％。

今年上半年人民幣匯率如坐雲霄飛車，年初至3月底，人民幣兌美元保持升值，從4月初之後，因美元堅挺，人民幣開始緩慢走貶，到昨日已回吐年內升幅。

對於這一波人民幣貶值，官方及主要券商均不認為與中美貿易衝突有關。中國中信證券固收研究主管明明表示，2016年人民幣貶值的主因是資本外流，在當時中國國內企業對外投資加速等原因的作用下，外匯存底持續下降引發人民幣的貶值預期。這次貶值主要是美元走強，美元指數爬升至95上方的高點，是2017年7月以來最高值，另外，歐元走軟也是支撐美元指數攀升的重要因素。他強調，人民幣這次波動非長期趨勢。

大陸國家外管局前國際收支司司長管濤則指出，人民幣的回檔屬於正常波動，尚不足以成為市場趨勢性變化，只要市場不要過於恐慌，重現單邊匯率預期，則境內外匯供需有望繼續保持基本平衡。

不過亦有分析對人民幣走勢提出疑問。建信金融研究主管韓會師指出，端午節後，境內匯市對於人民幣的總體預期由正轉為悲觀，一旦這種情緒強化，恐加速人民幣進一步走跌。他指出，近期市場出現「美元指數跌、人民幣對美元不漲」的趨勢，這和2015年至2016年時出現的貶值預期高度相似。在此之下，即使美元指數短期回落，人民幣仍有走弱的可能。

(中國時報)