新聞透視－競貶步步驚心 別走救出口老路

亞幣競貶戰開打，如何在國際局勢與產業競爭力中取得平衡，考驗新總裁。圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報系資料照片）

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中國時報

陸美貨幣戰況升溫，台幣看似逃不過這波競貶大戰。只不過，好不容易利用升值讓產業鍛鍊得強壯一點，如果再度走回貶值救出口的老路，絕非產業之福，如何在國際局勢與產業競爭力中取得平衡，考驗著新總裁。

前央行總裁彭淮南任內，最為人詬病「雙率雙低」，雖然與產業外移歷史背景相關，其實到後來已經分不清楚誰是因、誰是果，只知道當經濟景氣不佳、出口衰退時，就會有企業大老出來喊「新台幣要貶值」。

當然，企業大老喊貶值，確實是壓力，彭淮南在最後任期，靠著14A總裁的威望，擋掉不少漫天喊價，確實是將匯率導正的重要一步，但能夠讓彭淮南名正言順的靠山，莫過於台灣被美國老大哥列入匯率操縱國觀察名單。

與美國老大哥的威迫相較，企業大老的話就不算什麼，雖然偶爾還是會有人哀個幾句，但確實少了多。於是也看到台幣歷經過去兩年的強勢，甚至距離衝破29元剩下臨門一腳，頗有挑戰20年最高價28.518元氣勢。

不過局勢變化甚快，就如同大摩公布的匯率預測一樣，前後天差地遠。隨著陸美貿易戰升溫，中國大陸似乎要端出貿易戰與美國PK，台灣在韓國等國加入競貶下，也難置身事外，看來台幣貶值壓力勢不可擋。

只是這樣一來，無疑是將台幣帶回貶值救出口的老路。當然，如果出口國都在貶，台幣動態跟貶，能維護競爭力，不是壞事；但若邁出了開貶這步，就會有人希望多貶些，這就等於複製彭淮南時代的場景。

問題在於，彭淮南任內不斷告訴所有人，有進口物價的壓力，企業也不是只看出口，進出口抵銷後，其實匯率影響的程度有限，加上美國壓力，所以台幣可以升，如今時空驟變，新總裁楊金龍到底認不認這些說帖。

況且別忘了，亞幣雖然競貶，但只要美國祭出「尚方寶劍」，台幣恐怕也沒辦法想貶就貶，被迫轉向的可能性仍在。央行得想清楚，如何在各界壓力下，維持台幣自主性，思考出均衡各方需求的匯率甜蜜點。

(中國時報)

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