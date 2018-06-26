新聞透視－裂解綠營基層 柯棄保上手

2018年06月26日 04:10 中國時報 張立勳

台北市長柯文哲面臨年底市長選舉三強鼎立困局，頻頻出招，在文化大學宿舍案，一提供資料給綠營議員、二放局處首長上火線、三配合會勘，猛攻侯友宜、暗助蘇貞昌，藉此博取綠營選民好感，昨又爆出他找王金平抱怨，並將矛頭指向民進黨內樹敵最多的新潮流系，意圖裂解綠營選民，操作棄保。

文大宿舍案 柯頻出招

柯文哲曾對外表示台灣花太多時間在選舉，應該把選舉時間壓到最低，尤其是連任者，要讓做市政的時間多一點，否則對市民不公平。但柯從與民進黨分手後，深知唯有綠營選民徹底選邊站，加上自己在年輕選票和中間選民上的優勢，才有機會勝選。

此外，文化大學宿舍案爆發以來，柯文哲雖然對外不斷強調「該怎麼辦就怎麼辦」，看似中立，但市府相關局處在文大宿舍案和民進黨的作為，實在很難讓人不往「白綠套好招」的方向連想，除提供資料給綠營議員猛攻侯友宜，連局處首長也跳出來證實新北市府有人來關心文大案，致使關說傳言滿天飛，再配合會勘等行政作為，攏絡綠營基層之心，昭然若揭。

爭取綠選民 拉蘇打侯

事實上，白綠雖分手，綠營內部還是有不少人認為，為防止國民黨光復首都，仍應與柯合作，包括民進黨決定要提名前，身兼黨主席的蔡英文都曾懷疑過，「真的要這樣嗎?」但無奈黨內反彈勢力，大到連蔡英文也無法忽視，尤其是在北農吳音寧等事件上和柯市府水火不容的新系，更是反柯急先鋒。

聰明如柯文哲看準民進黨內意見不一，尤其是代表參選的姚文智支持度始終在低檔徘徊，趁著上周密會前立法院長、藍營立委王金平，抱怨昔日盟友民進黨不挺他，見縫插針將原因歸咎於是小英總統被太后、太子綁架。

柯文哲看準民進黨內矛盾，一方面透過拉蘇打侯，爭取綠營選民好感，再透過民進黨內部矛盾，及對新系的不滿，精準切割，招招目的都是操作棄保。

認錯當台階 保住首都

柯文哲先前為「兩岸一家親」道歉，雖未能獲得綠營選民諒解，但之後種種的「彌補」，卻能讓綠營選民，在是讓國民黨奪回首都，還是讓柯連任的兩難下，用柯先前已「認錯」當下台階，最終棄姚保柯。

(中國時報)