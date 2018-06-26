Line向總統之路 「慢慢走一定會到」

台北市長柯文哲6月23日下午在個人IG上公布一張照片，表示已徵得妻子陳佩琪同意，抵押房產投入選戰。（摘自柯文哲Instagram）

友善列印
中國時報
／台北報導
有網友在柯文哲Line官方帳號輸入「難道你想選總統？」柯帳號竟回「恩」，事後管理團隊已緊急更改設定。（吳堂靖翻攝）

台北市長柯文哲Line官方帳號上線不到4天，粉絲數即突破10萬大關，狂勝對手姚文智、丁守中，不過由於帳號內容連結市府施政成效，遭批是挾行政資源打選戰，最近又有網友在對話框輸入，「你想選總統？」帳號竟回，「恩、方向對了，慢慢走一定會到！」再度引發熱議。

年底選戰逼近，白綠藍陣營出奇招搶攻各族群選票，柯文哲也於22日推出Line官方帳號，每天上午7點準時發送長輩圖，鎖定阿公、阿嬤搏感情，不過由於帳號內容包含北市府施政成效，也被外界質疑是動用局處資源打選戰，柯對此批評則頻打模糊杖。

由於該帳號甫上線，粉絲數即逼近Line的10萬人限制，帳號頻發訊息催票，有網友不耐輸入，「又不是10萬人都是台北市民」、「難道你想選總統？」沒想到該帳號竟回，「恩」、「方向對了，慢慢走一定會到！」消息一出，隨即吸引大批網友測試，並笑稱「柯P被抓到了」、「系統吃了誠實豆沙包？」

事後，管理團隊緊急更改設定，輸入「你想選總統嗎？」，僅會得到「升級處理中，7點幫我跟長輩們問候早安」等訊息。

對此，北市府發言人劉奕霆澄清，該帳號由府外團隊經營，內容要連結甚麼無從得知，且為機器人回覆系統，無須刻意解讀。

(中國時報)

新聞透視－裂解綠營基層 柯棄保… 裝弱勢搏同情 議員酸柯矯情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。