Line向總統之路 「慢慢走一定會到」

2018年06月26日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

有網友在柯文哲Line官方帳號輸入「難道你想選總統？」柯帳號竟回「恩」，事後管理團隊已緊急更改設定。（吳堂靖翻攝）

台北市長柯文哲Line官方帳號上線不到4天，粉絲數即突破10萬大關，狂勝對手姚文智、丁守中，不過由於帳號內容連結市府施政成效，遭批是挾行政資源打選戰，最近又有網友在對話框輸入，「你想選總統？」帳號竟回，「恩、方向對了，慢慢走一定會到！」再度引發熱議。

年底選戰逼近，白綠藍陣營出奇招搶攻各族群選票，柯文哲也於22日推出Line官方帳號，每天上午7點準時發送長輩圖，鎖定阿公、阿嬤搏感情，不過由於帳號內容包含北市府施政成效，也被外界質疑是動用局處資源打選戰，柯對此批評則頻打模糊杖。

由於該帳號甫上線，粉絲數即逼近Line的10萬人限制，帳號頻發訊息催票，有網友不耐輸入，「又不是10萬人都是台北市民」、「難道你想選總統？」沒想到該帳號竟回，「恩」、「方向對了，慢慢走一定會到！」消息一出，隨即吸引大批網友測試，並笑稱「柯P被抓到了」、「系統吃了誠實豆沙包？」

事後，管理團隊緊急更改設定，輸入「你想選總統嗎？」，僅會得到「升級處理中，7點幫我跟長輩們問候早安」等訊息。

對此，北市府發言人劉奕霆澄清，該帳號由府外團隊經營，內容要連結甚麼無從得知，且為機器人回覆系統，無須刻意解讀。

(中國時報)