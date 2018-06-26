裝弱勢搏同情 議員酸柯矯情

2018年06月26日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰加溫，遭藍綠夾殺的台北市長柯文哲近來頻打「哭窮策略」，不僅頻頻對外稱拿房子貸款2000萬，賣書募款選舉，甚至租用每月僅3000元的競選辦公室。不過，藍綠議員均認為，柯P哭窮是想營造弱勢形象，博取他人同情，以利爭取更多募款，另方面還不斷濫用龐大行政資源，實在矯情。

國民黨議員汪志冰表示，現任市長擁有龐大行政資源，就算景氣再怎麼差，捐款仍會多於支出，她認為，柯打低成本的網路選戰，頻喊窮是想營造跟其他參選人不一樣的氛圍，以利爭取選票，看似自命清高，事實上是沽名釣譽，「得了便宜又賣乖。」

民進黨議員許淑華則說，柯文哲4年前是素人，跟企業也不熟，募款確實較困難，但現在有行政資源和權力在身，連任呼聲又高，反倒是最容易募款的參選人。她認為，柯哭窮就是一種選舉策略，想營造清新素人形象，不斷釋放這種訊息，講愈多、民眾給的資源就愈多。

「都是選舉花招！」國民黨議員吳世正直呼，柯文哲賣書、抵押房子籌選舉費用等沒錢喊窮的說法，只是為抓住年輕網友的心，實際上根本不可能只拿2000萬出來選舉，一定會有募款。他諷刺，這種喊窮手法也不是柯第一次拿出來用了，先前辦燈節說要拿房子貸款還錢，一個市長竟願意拿自己的錢彌補活動虧損，這種說法對年輕人很有賣點，但後來也沒真的做到。

民進黨議員阮昭雄說，柯文哲想塑造夾在兩大黨中間的弱勢定位，光房子貸款就能講那麼久，根本是要博取外界同情。但事實上柯有行政資源，有媒體話語權，還常透過市政行程打選戰，根本一點都不弱，相較於4年前，柯現在儼然已是政治高手，哭窮無疑是選舉操作。

今年選舉柯文哲少了政黨奧援，看似相當拮据。不過，撇開柯坐擁龐大市政資源不說，柯文哲太太陳佩琪日前才在臉書公布財產清單，夫婦倆選前年收入高達800多萬，買房時柯爸還大方出借1000萬，家族財力不容小覷。

(中國時報)